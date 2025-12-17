В дитинстві було по-іншому: чому з віком нам здається, що час минає швидше і що його "краде"

Вчені з'ясували, що мозок інакше сприймає час у різні періоди життя. Про це пише 24 Канал з посиланням на Earth.com.

Чому з віком здається, що час минає швидше?

Новизна

Дитинство сповнене незабутніх "вперше": перше плавання в басейні, перший день у школі, перші ночівлі в друзів. Ці події створюють яскраві спогади, роблячи дні довгими та насиченими – час ніби розтягується.

У дорослому житті все інакше: ми часто повторюємо звичні рутинні дії. З меншою кількістю нових вражень дні зливаються в єдине "полотно".

Психолог Марк Віттманн, дослідник з Інституту передових досліджень психології та психічного здоров'я (IGPP) у Фрайбурзі, пояснює, що відчуття прискорення часу тісно пов'язане з тим, скільки нового матеріалу наш мозок реєструє щодня.

Мозок і сприйняття часу

Для дітей кожен момент – це відкриття: нове слово, жарт на перерві чи незнайома гра. Дорослі ж часто діють на автопілоті: спогадів накопичується менше, тому тиждень пролітає миттєво.

Дослідження підтверджують, що новизна дійсно "сповільнює" суб'єктивний час.

Як старіння впливає на час

У молодості нейронні сигнали передаються блискавично швидко, але з віком швидкість знижується. Внаслідок цього мозок захоплює менше "кадрів" за секунду, роблячи події в пам'яті коротшими та уривчастими.

Це видно навіть на рівні очей: молоді люди виконують більше швидких рухів очима за хвилину, фіксуючи більше деталей. З віком чи через втому цього стає менше – менше "кадрів", коротше сприйняття подій.



З віком здається, що час минає швидше / Фото Unsplash (Malvestida)

Вплив сну

Якісний сон допомагає "розтягнути" день. Коли нейрони відпочили, то працюють ефективніше, краще обробляють інформацію та формують чіткіші спогади. Недосип, навпаки, спотворює час: після безсонної ночі спортсмен пам'ятає лише фрагменти гри, а студент – лише початок і кінець екзамену.

Хронічна втома робить життя розмитим, бо мозок фіксує менше подій. До того ж недосип знижує рівень дофаміну – нейромедіатора, відповідального за мотивацію та оцінку тривалості часу, посилюючи спотворення сприйняття.

Соцмережі і "крадіжка" часу

Нескінченні стрічки TikTok чи Instagram здаються різноманітними, але алгоритми часто пропонують подібний контент. Для мозку це повторення однієї інформації – нічого нового не запам'ятовується. Години минають, а спогадів немає.

Вчені радять замінити пасивний скролінг на активну "новизну": новий рецепт, малювання чи прогулянку. Такі дії насичують пам'ять, роблячи дні довшими в ретроспективі.

Як уповільнити сприйняття часу

Дотримуйтеся стабільного графіка сну, забезпечуючи собі від 7 до 9 годин відпочинку щоночі.

Щотижня плануйте хоча б одну нову діяльність, яка виведе вас із режиму автопілота: наприклад, змініть маршрут для пробіжки, відвідайте незнайомий музей або спробуйте новий додаток для вивчення мови.

Під час таких активностей свідомо звертайте увагу на візуальні образи, звуки та текстури навколо, щоб додати мозку додаткових яскравих моментів.