За її словами, на її рішення вплинули складний догляд за твариною і не тільки. Про це повідомило видання The Sun.

Дивіться також Не випадковість і не каприз: як коти вибирають, біля кого спати вночі

Які породи собак вона назвала?

Спеціалістка заснувала сервіс Looking Ace у Бекворті. Грумерка працює з собаками і поділилася списком порід, які вважає "найпроблемнішими" для власників.

Очолили цей список різновиди пуделів. Грумерка відзначила, що шерсть цих собак потребує надмірної уваги, а темперамент буває непередбачуваним.

На другому місці французькі бульдоги. Вона каже, що вони часто мають ускладнення з диханням та інші медичні проблеми, а також погано переносять підстригання кігтів.



Грумерка сказала, чому не заводила б собі французьких бульдогів / Фото Unsplash (Allie Feeley)

Собаки породи шарпей, за словами фахівця, мають схильність до хвороб очей. Крім цього, грумерка уточнила, що особисто не довіряє цим собакам і не хотіла б щодня доглядати за їхніми складками шкіри.

Наступними у списку були вест-гайленд-вайт-тер’єри – через чутливість шкіри та труднощі з підтриманням чистоти.

Вона також додала до списку німецькі вівчарки та вижли, пояснивши це "надмірною енергійністю", яка вимагає від власника значних фізичних ресурсів.

Вона також висловила свою позицію щодо чау-чау. Цих собак грумерка назвала "найгіршим кошмаром спеціаліста". Причиною вона назвала складний темперамент і кропіткий догляд за густою шерстю.

Відео в TikTok, опубліковане під ніком @looking.ace, швидко зібрало понад 194 тисячі переглядів і стало предметом для дискусії. У коментарях багато хто писав, що впізнали своїх улюбленців у цьому переліку. Декілька спеціалістів з догляду за тваринами підтримали авторку, зазначивши, що також стикаються з труднощами під час роботи з цими породами.

До слова, у виданні Parade Pets розповіли про породи собак, які найбільше гризуть речі. До списку увійшли німецький дог, бордер-коллі, лабрадор-ретривер і ще 4 породи.

Чому собака раптом лягає животом догори?