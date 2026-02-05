Цієї зими олені стали справжніми "зірками". Про це пишуть в пресслужбі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Що відомо про оленів біля Чорнобиля?

Як повідомили у заповіднику, фахівці відзначають рекордну кількість зустрічей із тваринами.

Працівники часто помічають їх під час польових спостережень і встигають зафіксувати моменти на фото.

Олені – справжні зірки цієї зими! Вони б'ють рекорди по зустрічності: наші фахівці радіють кожній появі та навіть встигають ловити моменти для фото,

– йдеться в матеріалі.

Там також поділилися цими світлинами.

Олені в Чорнобильському заповіднику / Фото Олександра Музиченка

На фотографіях, які оприлюднили дослідники, можна побачити багато оленів. Зафіксовано, як вони ходять засніженим лісом, їдять тощо. До слова, на деяких світлинах тварини ніби позують фотографу і складається враження, що вони дивляться саме в об'єктив і знають, що їх фотографують.

Що відомо про інших тварин, яких бачили в заповіднику?

До слова, це не єдині тварини, яких помічали біля Чорнобиля. На початку січня в заповіднику зафіксували коня Пржевальського, який прогулювався по території по коліна в снігу. В пресслужбі заповідника оприлюднили відео, на якому тварина повільно рухається засніженим простором. Здається, що диким коням узимку некомфортно і холодно? Проте, ні, оскільки коней Пржевальського не налякаєш ані снігами, ані морозами, ані заметілями.

В заповіднику також розповідали і про рись із рисеням, які потрапили до фотопастки. Зима насправді для рисі – не перешкода. Вона чудово переносить морози, легко долає засніжені простори та навіть може перепливати крижану річку. Цікаво, що під час руху по снігу задні лапи рисі точно потрапляють у слід передніх. Навіть якщо рисей кілька, вони часто йдуть слід у слід одна за одною, немов дотримуючись негласного "рисячого етикету"

Наприкінці січня у Чорнобильській зоні відчуження знову помітили стадо здичавілих корів. Тварини вміло знаходять собі їжу, а також добре себе почувають під час сильних морозів, але й навіть демонструють свою силу вовкам. За словами фахівців, стадо налічувало 12 голів, серед яких 6 дорослих корів і 2 телят.

