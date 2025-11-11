24 Канал розповідає про найзагадковіші місця Європи. У списку – топові локації, розкидані по всьому субконтиненту.

Читайте також Найбільш загадкові об'єкти, знайдені на дні океану

Які є загадкові місця в Парижі?

Париж – сам по собі є місцем сили для багатьох. Столиця Франції передбачає купу варіантів для дослідження та пізнання, але, мабуть, найзагадковішою локацією Парижа є підземні катакомби, де в підземних лабіринтах поховані рештки 6 мільйонів людей, що колись мешкали в місті й були поховані на місцевих кладовищах.

Згодом їх рештки були перенесені під землю, внаслідок чого і виникла ця дивна та трохи лячна пам'ятка.

У катакомбах Парижа поховані мільйони людей / фото – Pixabay

Схожі масові підземні поховання є й в інших містах Європи. Найвідоміші з них – катакомби в Палермо з муміфікованими тілами монахів-капуцинів, "Кістяна каплиця" в португальській Еворі, Седлецькій осуарій в Чехії тощо.

Що ховає "Острів привидів" поблизу Венеції?

Недалеко від всім відомої Венеції є невеличкий острів Повелья. Він багато століть використовувався як місце для карантину, поховань померлих та кремації людей, що загинули від чуми. Через це нині ґрунт на острові Повелья наполовину складається з людського праху, а на місцевому пляжі досі розкидані людські кістки. Колориту додають закинуті руїни та численні легенди. Про них розповідає GQ "Італія".

У 20 столітті на острові діяв санаторій для душевнохворих, а згодом – будинок для людей похилого віку.

Не дивно, що про острів почали розповідати страшні історії та регулярно повідомляти про зустрічі з привидами померлих, які нібито масово оселились на Повельї.

На острові Повелья, що поблизу Венеції, чують крики привидів / фото – Young Architects

Остаточно імідж Повельї як найбільш населеного привидами острова у світі оформився після візиту в 2009 році американських документалістів, які нібито підтвердили наявність там паранормальної активності.

Нині відвідування пляжу Повельї заборонено, але пересторога ще більше приваблює туристів, які хочуть побачити привидів і почути крики когось з понад 100 000 жертв бубонної чуми та експериментів з лікування психічних захворювань.

Як справа з таємничими локаціями в Португалії?

У Португалії на шляху від Лісабона до крайньої точки Європи мису Рока лежить місто Сінтра. Воно розташоване на схилах однойменного гірського масиву й приховує чимало таємниць.

Мабуть, найзагадковішим місцем (але точно не єдиним) там є палац Кінта да Регалейра. Він був побудований на початку 20 століття у неоготичному стилі, а його головною фішкою є підземні тунелі та знаменитий 27-метровий колодязь, який називається "Колодязь Посвяти" та нагадує перевернуту вежу.

Кінта да Регалейра у португальській Сінтрі – дуже таємниче місце / фото – Pixabay

За переказами, в підземному комплексі проводи масонські ритуали. Нині ніхто ніякі карти таро там не розкладає, але фото для інсти з локації – це мастхев.

А що є загадкового в Україні?

В Україні є не менш таємничі та містичні локації. Це ставка Гітлера під Вінницею "Вервольф", Камінне село на Житомирщині та ще безліч місць, оповитих таємницями та легендами. Про більшість з них ми пишемо в рубриці "Маршрути Україною".

Ну, а для іноземних туристів, які відвідують Україну, мабуть, головним найзагадковішим місцем є Чорнобиль. Завдяки серії S.T.A.L.K.E.R. там переплелися вигадки та реальність й ця локація стала культовою. Як стати частиною легенди та потрапити на екскурсію до Прип'яті – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Також ми писали про інші загадкові та таємничі локації Європи, зокрема, про Мегаліти Стеннесса, які давніші за Стоунхендж. Вони розташовані на Оркнейських островах у Шотландії та є найдавнішим кам'яним колом на Британських островах.