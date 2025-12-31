24 Канал розповість, чому в Антарктиді двері відчиняються лише всередину.

Чому в Антарктиді двері відчиняються лише всередину?

У більшості дослідницьких станцій Антарктиди двері відчиняються всередину з однієї головної причини: сильні снігові замети та вітер можуть швидко завалити двері зовні товстим шаром снігу.

Якщо двері відчинялися б назовні, то після сильної заметілі їх просто неможливо було б відчинити, бо сніг тиснув би на двері ззовні. Це могло б призвести до того, що люди всередині опинилися б заблокованими без можливості вийти назовні.

Відкриття дверей всередину дозволяє:

легко відчиняти двері навіть при значному сніговому навалі ззовні;

викидати сніг, що накопичився біля порога, назовні;

гарантувати, що вихід завжди буде доступним у будь-яких погодних умовах.

