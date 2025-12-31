24 Канал розповість, чому в Антарктиді двері відчиняються лише всередину.
Дивіться також Краще приберіть камери: місця у світі, які ніколи не варто фотографувати
Чому в Антарктиді двері відчиняються лише всередину?
У більшості дослідницьких станцій Антарктиди двері відчиняються всередину з однієї головної причини: сильні снігові замети та вітер можуть швидко завалити двері зовні товстим шаром снігу.
Якщо двері відчинялися б назовні, то після сильної заметілі їх просто неможливо було б відчинити, бо сніг тиснув би на двері ззовні. Це могло б призвести до того, що люди всередині опинилися б заблокованими без можливості вийти назовні.
Відкриття дверей всередину дозволяє:
- легко відчиняти двері навіть при значному сніговому навалі ззовні;
- викидати сніг, що накопичився біля порога, назовні;
- гарантувати, що вихід завжди буде доступним у будь-яких погодних умовах.
Що слід знати про Антарктиду?
- Антарктичний континент займає площу 14,2 мільйона квадратних кілометрів.
- Це найхолодніший і найбільш вітряний континент на Землі.
- Тут зосереджено 60% світових запасів прісної води.
- Антарктида не належить жодній країні світу, більше фактів про цей континент читайте в матеріалі 24 Каналу.