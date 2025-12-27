Порушення цих правил може призвести до штрафів, конфіскації техніки чи навіть арешту. Про це пише 24 Канал з посиланням на classlifestyle та travelculturelife.

Що не варто фотографувати в інших країнах?

Південна Корея

У цій країні заборонено фотографувати жінок без їхньої згоди – навіть у громадських місцях. Недотримання цього правила вважається актом сексуальної агресії та карається штрафом у розмірі 10 мільйонів вон (8 800 доларів США) та позбавленням волі на строк до 5 років.

Об'єднані Арабські Емірати

В ОАЕ фотографування в заборонених місцях може призвести до ув'язнення на строк від 1 до 3 місяців та штрафу в розмірі 1361 долара. Загалом в багатьох місцях використання фотоапаратів заборонено через місцеві забобони. Також не можна фотографувати урядові будівлі, деякі мости та палаци шейхів. Заборона на фотографування палаців шейхів прописана в законодавстві країни.

Японія

У Японії заборонено фотографувати деякі храми та статуї. Вказується, що фотографування може образити духів. Деякі з них взагалі не слід фотографувати, а інші можна фотографувати в певну пору року.



Сікстинська капела, Ватикан

Відвідувачі знаменитої Сікстинської капели у Ватикані повинні дотримуватися низки правил, таких як носіння довгих штанів або спідниць та прикриття оголених плечей. Оскільки спалахи камер можуть пошкодити твори мистецтва, будь-яка фото- та відеозйомка в Сікстинської капели суворо заборонена, а охорона має право видаляти будь-які фотографії чи записи.

Куба

Куба запроваджує суворі правила щодо фотографії, особливо щодо бідності, поліції, військових чи урядових будівель. Світлини, які, на думку посадовців, негативно зображують країну, можуть призвести до конфіскації вашої камери та можливого арешту. Влада досить чутливо ставиться до фото, які можуть бути використані в політичних цілях або критики системи.

Квартал червоних ліхтарів, Амстердам

Хоча в Амстердамі фотографувати дозволено практично скрізь і без обмежень – включно з відомими "кофішопами", – існує одне місце, де зйомка категорично заборонена. У кварталі червоних ліхтарів робити фото чи відео суворо не можна. Якщо турист спробує потайки сфотографувати працівниць чи вікна, його камеру чи телефон можуть просто конфіскувати розлючені власники закладів або охорона.