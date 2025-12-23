Про це пише 24 Канал з посиланням на rlplawgroup та world population review.

Чи є країни, де заборонено розлучатися?

На Філіппінах розлучення досі є незаконним. Ця країна є однією з двох у світі, де розлучення досі заборонене, іншою є Ватикан.

Філіппінська католицька церква рішуче виступає проти будь-яких законодавчих зусиль щодо легалізації розлучення, дотримуючись традиційних церковних вчень. Хоча анулювання шлюбу є можливим варіантом, процес є тривалим, дорогим і часто недоступним для людей з низьким рівнем доходу. Через це багато пар опиняються в нещасливих шлюбах, не маючи змоги рухатися далі та починати все спочатку.

У Ватикані розлучення не тільки важко отримати, але й є незаконним. Згідно з Католицькою Церквою, шлюб – це священний союз, який має тривати все життя, і розлучення не визнається дійсним варіантом припинення шлюбу. Хоча анулювання шлюбу в деяких випадках можливе, це складний і часто тривалий процес, який вимагає участі судової системи католицької церкви.

