Потепління, яке сьогодні виснажує континент, у майбутньому може стати однією з причин різкого похолодання в Європі. Не миттєвого "льодовикового періоду" з фільмів-катастроф, але сценарію, який здатен серйозно змінити зими, опади й сам ритм погоди. У центрі цього ризику – AMOC, Атлантична меридіональна перекидна циркуляція, ділиться Arteya.

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Це гігантська система океанічних течій, частиною якої є Гольфстрім. Саме вона переносить тепло з тропіків на північ і багато в чому пояснює, чому європейський клімат м’якший, ніж міг би бути на таких широтах.

Як потепління може запустити холод?

AMOC часто називають океанічним конвеєром. У спрощеному вигляді він працює так: тепла вода рухається на північ, віддає тепло атмосфері, охолоджується, стає щільнішою і занурюється вглиб. Так підтримується рух усієї системи. Але глобальне потепління втручається в цей механізм. Льодовики Гренландії тануть швидше, і в Північну Атлантику потрапляють величезні обсяги прісної води.

Вона легша за солону, тому тримається ближче до поверхні й може заважати воді нормально занурюватися. Для AMOC це небезпечно, бо саме занурення холодної солоної води є одним із ключових двигунів циркуляції. Якщо цей процес слабшає, океанічний конвеєр починає втрачати силу. А разом із ним слабшає і перенесення тепла до Європи.

Саме тому нинішня спека не суперечить можливому похолоданню в майбутньому. Навпаки, вона може бути частиною того самого ланцюга: тепліша планета швидше топить лід, прісна вода змінює роботу океану, а Європа ризикує втратити частину свого природного "опалення".

Причина майбутнього холоду може ховатися саме в потеплінні / Колаж 24 Каналу

Коли це може статися?

Найбільше кліматологів тривожить не саме ослаблення AMOC, а можливість різкого перелому. Такі системи не завжди змінюються плавно. Вони можуть довго триматися, поступово втрачати стійкість, а потім перейти критичну межу – і вже після цього швидко перейти в інший режим. Навколо строків і ймовірності такого сценарію триває гостра наукова дискусія.

Частина моделей показує, що повний колапс AMOC у XXI столітті малоймовірний. Інші дослідження, навпаки, попереджають: ризик може бути вищим, ніж вважали раніше, а небезпечне ослаблення можливе вже в найближчі десятиліття.

У найтривожніших оцінках перші сигнали наближення до критичної межі можуть з’явитися наприкінці 2030-х років. Найнебезпечніше вікно часто пов’язують із серединою століття – приблизно з періодом між 2050 і 2075 роками. Якщо AMOC справді різко ослабне, Європу не накриє морозом за одну ніч.

Але наслідки можуть бути дуже серйозними: холодніші зими в частині регіонів, різкіші погодні контрасти, зміна опадів, сильніші шторми, проблеми для сільського господарства й перебудова клімату, до якого континент звик. Тобто головна небезпека не в красивій страшилці про "новий льодовиковий період". Небезпека в тому, що система, яка століттями допомагала Європі жити у відносно м’якому кліматі, може дати збій. І тоді спека, з якої все почалося, обернеться зовсім іншою проблемою.