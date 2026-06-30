Фелікс – орел-могильник із Сербії, виду, який у країні ще недавно тримався буквально на одній гніздовій парі. Саме тому його зникнення під час першого перельоту стало для природоохоронців не просто втратою одного птаха, а тривожним сигналом про масштаби незаконної торгівлі дикими тваринами, повідомляє Аpnews.

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Що сталося з орлом Феліксом?

Історія Фелікса цілком могла б стати сценарієм для голлівудського фільму. Орел-могильник із Сербії почав літати в серпні, а згодом вирушив у свою першу міграційну подорож у напрямку Близького Сходу.

Однак дорогою птаха схопили браконьєри, незаконно продали, а потім повернули завдяки складній транскордонній місії. Минулого тижня Фелікс безпечно повернувся додому. Водночас його історія показала, наскільки масштабною залишається незаконна торгівля дикими тваринами й наскільки наполегливо природоохоронці намагаються їй протидіяти.

Історія цього птаха схожа на фільм: дивіться відео

Стає гірше з року в рік, від сезону до сезону, день за днем. Ми насправді ледве можемо повірити, що місію вдалося успішно завершити,

– підсомовує Мішель Саван, голова Ліванської асоціації мігруючих птахів, який відіграв ключову роль у порятунку Фелікса.

Як Фелікс опинився у Сирії?

Орел-могильник – великий хижий птах із розмахом крил до 2 метрів. У Сербії цей вид охороняють. Ще у 2017 році в країні залишалася лише одна гніздова пара, але завдяки багаторічній роботі Товариства захисту та вивчення птахів Сербії популяцію вдалося відновити. Фелікс був цінним пташеням нового покоління орлів. Перед першим великим перельотом йому наділи кільце й закріпили "маленький рюкзак" із передавачем, розповів Урош Стойїлькович із Товариства захисту та вивчення птахів Сербії.

Спершу Фелікс кружляв неподалік дому, а потім полетів на південний схід – через Північну Македонію, Грецію й Туреччину. Наприкінці жовтня його сигнал зник у Сирії.

Ми сподівалися, що це через проблему з передавачем або щось подібне,

– сказав Стойїлькович.

Як природоохоронці дізналися, що птаха викрали?

Минуло кілька тижнів, перш ніж надійшла звістка від Мішеля Савана. З’ясувалося, що Фелікса виставили на продаж після того, як його спіймали браконьєри. Такі мисливці ловлять мігруючих птахів різними способами: ставлять воду в пустелі, щоб привабити їх, стріляють, використовують сітки або навіть переслідують птахів на мотоциклах.

Коли Фелікса спочатку спіймали, його виставили в багатьох WhatsApp-групах для продажу диких птахів, незаконно відловлених у Сирії. Я почав телефонувати людям, яких знаю в Сирії, і ми змогли вийти на Фелікса,

– розповів Саван.

Платити гроші контрабандистам не розглядали як варіант. Але Саван не збирався здаватися.

Як Фелікса перевозили через кордон?

Птаха продали покупцю в Лівані, а потім знову перепродали назад у Сирію. Зрештою Саван зміг повернути птаха через мережу своїх контактів. Однак перевезти орла через кордон до Лівану було непросто. У регіоні тривали бойові дії, ситуацію ускладнювала й погана погода. Зрештою група біженців перенесла Фелікса через річку Нахр-ель-Кебір на північному кордоні між Сирією та Ліваном. Птаха несли в мішку з-під картоплі.

Це було божевілля,

– сказав Саван.

Чому повернути орла додому було так складно?

Коли Фелікс опинився в безпеці в пташиному притулку Савана в Бейруті, залишалося ще одне завдання – повернути його до Сербії. Та після початку війни в Ірані в лютому це стало майже неможливим. Три спроби повернення провалилися.

Зрештою допомогла сербська армія – через своїх військових, які служать у миротворчій місії ООН у Лівані. 22 червня Фелікс нарешті прибув до Сербії на борту військово-транспортного літака.