Тоді рекордні снігопади паралізували майже всю Україну – від Заходу до Сходу. А найбільші рекорди фіксували, зокрема, у Львові та Києві. Про аномальну зиму березня 2013 року докладніше розповість 24 Канал.

До теми Морозило не на жарт: коли у Києві температура сягала понад -30 градусів

Яким був сніжний березень 2013 року?

Тоді сніг розпочався в середині березня та не припинявся майже до квітня. Навіть у перші дні другого місяця весни ще сніжило.

Внаслідок сильних снігопадів і хуртовин 22 – березня без світла залишилися міста та села у Київській, Вінницькій, Полтавській, Житомирській, Черкаській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Волинській, Львівській, Рівненській і Дніпропетровській областях, писало у 2013 році BBC.

Крім того, на дорогах було ускладнено проїзд до 442 населених пунктів у п'яти областях України. А на Львівщині через аномальний снігопад перекрили дорогу Броди – Тернопіль.

У великих містах також була складна ситуація. Зокрема, аномальний снігопад призвів до зупинки транспорту в Києві. А у Луцьку скасували автобусні рейси.

Сніговий апокаліпсис, який накрив Україну, у 2013 році: дивіться відео

Що відомо про аномальні снігопади у Львові?

Хоча ще потім сніжило до квітня, про те найпотужніші сніги випали на Заході України в середині березня, а саме 15 числа. Чи не найбільше тоді постраждав Львів.

За повідомленням Львівської міської ради, протягом 15 – 16 березня 2013 року у найбільшому місті Заходу випало 45 мільйонів кубічних метрів снігу, з них майже 2 мільйони кубічних метрів – на дороги. А висота снігового покриву в середньому становила 29 сантиметрів.

Тоді снігопад буквально паралізував Львів – громадський транспорт не курсував, тож люди змушеними були йти пішки, і це при тому, що сніг не припиняв падати. Водночас було ускладнено рух для легкових і вантажних авто й автобусів.

Які снігопад паралізував Львів у березні 2013 року: дивіться відео

Як ідеться в сюжеті ТСН про ситуацію тих днів, 15 березня по всьому місту застягли 40 вагонів трамваїв, і їх цілу ніч тягачами транспортували у депо. А вже наступного дня трамваї просто не змогли виїхати на маршрути, оскільки колії було заметено снігом.



Вулиця Чернівецька у Львові, неподалік Головного та Приміського вокзалів – за нормальної погоди на цьому місці видно трамвайні колії / Фото chaker, transphoto.org

У березні 2013 року у Львові було встановлено декілька погодних рекордів. Наприклад, 17 березня температура повітря становила 20,3 градуса морозу. На той час це була найнижча температура повітря, зафіксована у місті Лева на початку першого місяця весни. Щоправда, протягом березня стовпчики термометрів ще кілька разів опускалися доволі низько, зокрема 25 числа, пише "Главком".

Як сніжило у березні 2013 року в Києві?

До столиці сильні снігопади дійшли майже на тиждень пізніше. Протягом доби 23 березня у Києві випала місячна норма опадів – близько півметра снігу. А загалом упродовж 36 годин 22 – 23 березня Київ накрили 40 мільйонів тонн снігу. Тоді сніг падав без перерви починаючи з близько 11:00 22 березня та до близько 19:00 23 березня. Такої кількості снігу в українській столиці не було понад сотню років, повідомляють "Букви".

Сильний снігопад у Києві 22 березня 2013 року: дивіться відео

Аномальний снігопад паралізував рух у Києві. Дісталося не лише громадському транспорту, а літакам з потягами – відбувалися затримки та скасування багатьох рейсів. Ще 22 березня аеропорти "Бориспіль" і "Жуляни" працювали з перебоями. А до вечора 23 числа обидва закрилися.

Водночас інтенсивні опади призвели до величезних заторів, які сягали 10 балів. У Києві оголосили надзвичайний стан: вулиці столиці намагались розчистити 7 тисяч комунальників, 1500 військових і рятувальники. Довелося скористатися й допомогою БТРів, які витягали застряглі автобуси, тролейбуси й авто.

Кияни змушеними були добиралися з роботи додому по 10 – 12 годин. У ті дні багато автобусів, тролейбусів і трамваїв не вийшли на маршрути. А уздовж вулиць стояли сотні заметених снігом авто. Пересуватися Києвом можна було лише пішки або на метро. Попри зусилля, 23 березня відновити рух на вулицях Києва так і не змогли, пише "Бабель".

Як Київ засипало снігом у березні 2013 року: дивіться відео

Крім того, у столиці почалися перебої з продуктами, оскільки було обмежено в'їзд фур і вантажівок. 23 березня у деяких районах у магазинах вишикувалися черги. Люди змітали з полиць хліб, молочну продукцію, крупи, овочі, фрукти. Увечері того ж жня міська влада дозволила пропускати до столиці перш за все фури з продуктами. Повністю відновити постачання в усі магазини та супермаркети вдалося лише у понеділок, 25 березня.

Натомість деякі кияни влаштували справжні зимові розваги, катаючись на лижах і сноубордах посереж вулиць. А Андріївський узвіз на кілька днів перетворився на справжній гірськолижний курорт.

Зимові розваги у Києві у березні 2013 року / Фото "Київ історичний", Оксани Коваленко, Олега Переверзєва, Андрія Кравченка

Через негоду міська влада оголосила понеділок, 25 березня, вихідним днем. У підсумку тодішній перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак взяв на себе провину за ситуацію після снігопаду в столиці та подав у відставку. А голова КМДА Олександр Попов звільнив директора Київавтодору та начальника управління міськадміністрації з надзвичайних ситуацій.

Якою була найсуворіша зима в Україні?

Наразі такою вважають зиму 1929 року. Тоді, зорема, на Львівщині та Тернопільщині фіксували не лише екстремальні морози, а й надзвичайну кількість снігу.

Того року перші снігопади розпочалися ще в першій половині жовтня. А утримувався стійкий сніговий покрив від початку грудня до середини квітня. У період із січня по березень його висота коливалася від 20 – 60 сантиметрів в низині та до понад 100 сантиметрів у передгірських районах. Постійні снігові замети змусили Львівську дирекцію залізниць тимчасово припинити рух майже на всіх місцевих залізницях.

Крім того, сильні морози спричинили масове вимерзання посівів у степових регіонах і на лівобережжі Дніпра. Зима 1929 року стала однією з найхолодніших по цілій Європі.

Докладніше про одну із найсуворіших зим в історії України – читайте в матеріалі 24 Каналу.