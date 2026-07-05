Болиголов давно має моторошну репутацію. Саме з ним пов’язують смерть давньогрецького філософа Сократа у 399 році до нашої ери. Ця рослина з’являлася і в літературі – від "Оди до солов’я" Джона Кітса до творів Шекспіра, зокрема "Макбета" і "Короля Ліра". Найнебезпечніше в болиголові не його історія, а те, що він досі росте поруч із людьми, повідомляє Discover wild life.

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Що таке болиголов?

Болиголов плямистий – поширена дика рослина, яку можна зустріти у Великій Британії та США, де її часто називають отруйним болиголовом. Вона належить до родини окружкових. Це трав’яниста дворічна рослина, яка походить з Європи та Північної Африки, але з часом поширилася також в Австралії, Західній Азії та Америці.

Найчастіше болиголов росте у вологих місцях. Водночас його можна побачити й уздовж доріг, що тільки додає небезпеки: рослина не виглядає рідкісною чи екзотичною, тож люди можуть не надати їй значення. Саме ця буденність і робить болиголов підступним. Він не схожий на "рослину-вбивцю" з попереджувального плаката. Навпаки – його легко прийняти за щось знайоме й нешкідливе.

Як виглядає болиголов і чому його легко сплутати?

Проблема в тому, що болиголов дуже схожий на деякі інші рослини зі своєї родини. Серед них є й неотруйні види – наприклад, дика морква та дикий пастернак. Для людини без досвіду така схожість може бути небезпечною. У болиголова є кілька характерних ознак. Якщо зламати або розірвати листя, воно має різкий затхлий запах.

Як виглядає болиголов / Колаж 24 Каналу

Дехто порівнює його із запахом мишачої сечі або гнилого пастернаку. Стебла рослини вкриті фіолетовими плямами. Болиголов може виростати до 2,4 метра заввишки. У нього довгий м’ясистий стрижневий корінь, невеликі білі квіти, які з’являються у червні та липні, і трохи глянцеве листя.

Наскільки отруйний болиголов?

Отруйна кожна частина болиголова. У рослині міститься коніїн – речовина, яка після потрапляння в організм може бути смертельною для людини. Небезпечна доза може бути дуже малою. Приблизно 150 міліграмів коніїну здатні призвести до смерті. Така кількість може міститися приблизно у шести листках, невеликій кількості насіння або частині кореня.

Зазвичай болиголов не вважають отруйним просто на дотик, але поводитися з ним усе одно потрібно обережно. У людей із чутливою шкірою контакт із рослиною може спричинити реакцію. Для тварин болиголов також небезпечний. Усі ссавці сприйнятливі до його отрути, тому домашніх улюбленців і худобу варто тримати подалі від цієї рослини.

Багато сільськогосподарських тварин самі уникають болиголова, якщо він росте поруч. Вівці менш чутливі до нього, тому іноді їх навіть використовують для контролю поширення рослини.

Що буде, якщо отруїтися болиголовом?

Отрута болиголова діє швидко, але смерть, якщо вона настає, може бути повільною і болісною. Симптоми можуть бути різними: блювання, судоми, дихальна недостатність, параліч, ураження нирок. Окремого антидоту проти отруєння болиголовом немає. Тому якщо є підозра, що людина проковтнула будь-яку частину цієї рослини, потрібно негайно звертатися по професійну медичну допомогу.

Якщо болиголов знайшли в саду, найкраще доручити його видалення фахівцям. Якщо ж людина вирішує прибрати рослину самостійно, необхідно захистити очі, одягнути закритий захисний одяг і викопати всю рослину разом із корінням. Викидати болиголов у компост не можна. Спалювати його також не радять. Рослину потрібно передати зареєстрованій службі, яка займається небезпечними відходами.