Про це пише 24 Канал з посиланням на статті, присвячені українським козакам на порталі "Локальна історія".

Чи пили козаки щось крім горілки та пива?

Козаки полюбляли випити та добре на тому розумілися. Традиційний перелік алкогольних напоїв часів козаччини добре відомий. Це пиво, вино, медовуха, різноманітні наливки та настоянки, горілка, водка або як тоді казали – горівка та вудка (так, тоді це були різні напої, водка – це горілка, яка пройшла декілька дистиляцій і стала міцнішою – до 60 градусів). Але не лише вони.

Багатьох може здивувати той факт, що у козаків дуже поширеним був бренді. Українську історію цього напою розповідає відомий дослідник козацького часу та автор книг про тогочасну українську кулінарію Олексій Сокирко.

Річ у тім, що вина було багато, але зберігати його не вміли, тому воно часто псувалося. Щоб цьому запобігти, козаки переганяли у перегінних кубах, немов майстри з французької провінції Коньяк.

Сцена пиятики на картині XIX століття "Козак Мамай". Зберігається у Національному художньому музеї України / фото – "Локальна історія"

Якість такого бренді, звісно, була інша, бо був інший виноград – його вирощували в Наддніпрянщині і в Західній Україні або привозили вже готове вино з сучасних Молдови, Криму та Подунав'я. Втім, всіх все влаштовувало.

На жаль, ці козацькі традиції та рецепти були втрачені й все довелося відновлювати з нуля у другій половині 19 століття за великі гроші та за участі майстрів з Франції.

Як козаки ставились до багатства?

У повісті Миколи Гоголя "Тарас Бульба" в епізоді прибуття Бульби з синами на Січ подається опис місцевих звичаїв і серед них згадується про козака шаровари червоного дорогого сукна були забруднені дьогтем, нібито для демонстрації повної зневаги до них. Це не вигадка, а зафіксований в нотатках іноземців, що мандрували Україною в 18 столітті, факт.

Зокрема, про це згадує німецький лікар Йоган Мьоллер, який побував на півдні України в 1780-х роках та видав про свою подорож книгу. Розповіді про запорожців в ній займають чільне місце.

При своїх пирах (козаки – 24 канал) ставили бочку вина в середину, кидали до неї чарку, котру сповняли подаючи з рук до рук. Для повного задовілля обирали найкращий одяг, поливали його смолою, а обкачавшися в пір'ї, танцювали і частували горівкою (тобто горілкою – 24 канал), кого тільки зустрічали, – Йоган Мьоллер про козацькі бенкетні традиції.

*Цитується за публікацією "Локальній історії", стиль автора збережений.

Така щедрість козаків вважалася іноземцями надмірною та дуже дивувала. Дивує вона багатьох і нині.

Чому козаки змінювали прізвища?

Відомо, що серед козаків були не лише українці, а представники інших народів, навіть екзотичних. Втім, визначити етнічну приналежність за документами та переписами не завжди вдається. Це пов’язано з козацьким звичаєм змінювати прізвища.

Фактично козаки на Січі отримували за прізвища те, що зараз б назвали позивний. Приводом міг бути будь-який пам’ятний випадок, фізична риса або звичка. Легендарні та нині досі актуальні прізвища типу Нагнибіда, Непийпиво, Убийвовк, Переверникруча, Наливайко та інші – спершу були псевдонімами, за якими могли ховатися давні родові імена шляхти та князів.

Байда – найвідоміший козацький "позивний". Князь Дмитро Вишневецький на картині ХVIII століття, зберігається Національному музеї історії України / Public Domain

Наприклад, князь Дмитро Вишневецький на Січі став Байдою, а чернігівський козацький полковник Яків Лизогуб насправді був за походженням Кобиза (або Кобизенко). Від народження мав інше прізвище і козацький ватажок Семерій Наливайко. Нині вчені припускають, що він був представником роду князів Сангушків, що були нащадками Гедиміновичів. Ця традиція досі змушує істориків дивуватися та сушити мізки.

