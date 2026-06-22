В історії трапляються моменти, які здаються майже неймовірними вже з погляду сьогодення. Один із них стався на початку 1930-х років, коли двоє людей, чиї імена згодом асоціюватимуться з протилежними сторонами Другої світової війни, ледь не опинилися за одним столом. Тоді ніхто ще не знав, яке місце вони займуть у світовій історії. Один лише набирав політичну вагу, інший ще не повернувся до великої влади. Проте обставини склалися так, що їхнє знайомство було ближчим до реальності, ніж багато хто може уявити, повідомляє HistoryExtra.

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За яких обставин Черчилль міг зустрітися з Гітлером?

Події розгорталися у 1932 році – за рік до того, як Гітлер прийшов до влади в Німеччині. Тоді Вінстон Черчилль працював над біографією свого знаменитого предка – герцога Мальборо. Збираючи матеріали для книги, він подорожував Європою та відвідував місця історичних битв.

Під час перебування в Мюнхені один із посередників запропонував організувати для британського політика зустріч із людиною, яка стрімко набирала популярності в німецькій політиці. Йшлося про Адольфа Гітлера, який уже очолював Націонал-соціалістичну партію та активно боровся за владу. На той момент Гітлер ще не був канцлером Німеччини, але його вплив постійно зростав.

Для Черчилля така розмова могла стати нагодою краще зрозуміти політика, про якого дедалі частіше говорили в Європі. Здавалося, що зустріч ось-ось відбудеться.

Чому Гітлер відмовився від розмови?

Перед зустріччю Черчилль вирішив надіслати перелік запитань, які хотів обговорити зі своїм співрозмовником. Особливу увагу він планував приділити расовим поглядам Гітлера та його ставленню до євреїв. Серед підготовлених питань було й таке: "Як людина може відповідати за те, якою вона народилася?"

Саме після отримання цього переліку зустріч несподівано скасували. Гітлер відмовився від неї ще до того, як обидва політики встигли побачитися особисто. Таким чином двоє майбутніх історичних суперників так ніколи й не зустрілися віч-на-віч.

Особливо показовим цей епізод виглядає сьогодні. Уже через кілька місяців після невдалої спроби знайомства Черчилль почав відкрито попереджати про небезпеку антисемітської політики в Німеччині. Він також передбачав переслідування єврейського населення та погроми.

Водночас навіть найпроникливіші спостерігачі того часу не могли уявити справжніх масштабів трагедії, яка чекала Європу попереду. До початку Голокосту та Другої світової війни залишалося ще кілька років. Історія так і не дала Черчиллю та Гітлеру можливості поговорити до того, як вони стали головними політичними противниками епохи. Проте сам факт майже організованої зустрічі залишається одним із найдивовижніших епізодів міжвоєнної Європи.