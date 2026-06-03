Науковці спостерігали за фрагментом тканини морського огірка, який був відокремлений від тіла тварини. Здавалося б, така частина організму мала швидко загинути. Натомість вона продовжувала існувати впродовж трьох років. Дослідники жартома назвали це явище одним із найближчих аналогів "зомбі" у морському світі, розповідає Discover magazine.

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Як шматок тіла зміг прожити три роки без самого організму?

Головним героєм дослідження став морський огірок виду Holothuria glaberrima. Ці тварини належать до голкошкірих – тієї ж групи, що й морські зірки та морські їжаки. Морські огірки давно відомі своїми незвичайними здібностями до відновлення. У разі небезпеки вони можуть навіть викидати частину внутрішніх органів, а потім поступово відрощувати їх заново.

Проте нове відкриття виявилося значно дивовижнішим. Під час лабораторних досліджень науковці випадково отримали невеликі фрагменти тканини морського огірка. Ці шматочки були відокремлені від основного організму та не містили життєво важливих органів.

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Логічно було припустити, що вони швидко загинуть. Однак сталося зовсім інакше. Замість руйнування тканини продовжували залишатися живими. Вони не просто зберігали клітинну активність, а підтримували життєві процеси набагато довше, ніж очікували дослідники.

Зрештою окремі фрагменти прожили майже три роки після відокремлення від тіла. Для біологів це стало справжньою несподіванкою.

Що відбувалося всередині цих "живих уламків"?

Дослідження показало, що тканини не поводилися як звичайні пошкоджені частини організму. Замість швидкого відмирання клітини продовжували працювати. Усередині відбувалися процеси, які зазвичай пов'язують із регенерацією та загоєнням.

Науковці вважають, що ключову роль могли відігравати особливі клітини морських огірків, здатні змінювати свої функції та перебудовувати тканини. Саме завдяки таким механізмам ці тварини можуть відновлювати втрачені органи.

У випадку відокремлених фрагментів, схоже, частина цієї системи продовжувала працювати навіть без основного організму. Дослідники зазначають, що тканини не перетворювалися на нових морських огірків і не могли відновити повноцінний організм. Проте сам факт їхнього довготривалого виживання виявився надзвичайно незвичним.

Чому це відкриття так зацікавило науку?

Регенерація залишається однією з найзагадковіших властивостей живих організмів. Людина може відновлювати шкіру або частково печінку, але не здатна відростити руку чи ногу. Деякі тварини мають значно ширші можливості. Морські огірки належать до рекордсменів у цьому напрямку.

Вивчаючи їх, науковці сподіваються краще зрозуміти механізми відновлення тканин і роботу спеціалізованих клітин. Якщо дослідникам вдасться розкрити секрети такої витривалості, ці знання можуть допомогти розвитку регенеративної медицини в майбутньому. Поки що відкриття не означає появу нових методів лікування. Але воно вкотре показує, наскільки незвичайними можуть бути мешканці океану.

Чому морських огірків часто недооцінюють?

Для більшості людей морський огірок виглядає як проста м'яка істота, що повільно пересувається дном. Насправді ж ці тварини мають цілий набір дивовижних особливостей. Вони можуть змінювати жорсткість власних тканин, викидати внутрішні органи під час нападу хижаків, а потім відрощувати їх заново.

Деякі види навіть використовують токсичні речовини для захисту. Тепер до цього списку додалася ще одна особливість – здатність окремих фрагментів тканини залишатися живими протягом неймовірно довгого часу. Саме тому дослідники називають морських огірків одними з найцікавіших об'єктів для вивчення регенерації серед усіх морських безхребетних.