Уявіть велоцираптора. Найімовірніше, в уяві постане хижак, який стрімко мчить із роззявленою пащею та гострими кігтями, наздоганяючи слабшу жертву. А тепер спробуйте уявити цього ж динозавра, який завмер на березі водойми та, вигнувши шию, пильно вглядається в товщу води – саме так поводився Kank australis, розповідає Discover magazine.

Чим особливий цей динозавр?

Цей нещодавно ідентифікований вид прадавніх ящерів мешкав на півдні Патагонії близько 70 мільйонів років тому. Будова його скелета вказує на те, що за стилем полювання він нагадував сучасну чаплю, а не звичного для нашого уявлення сухопутного хижого птаха.

Звіт про це наукове відкриття, оприлюднений у виданні Journal of Vertebrate Paleontology, збагатив еволюційне дерево динозаврів вельми неординарним представником і змусив палеонтологів переглянути усталені погляди на поведінку хижих птахоподібних ящерів.

Керівник дослідницької групи Матіас Мотта підкреслив, що Kank, судячи з усього, був майстерним рибалкою, що повністю руйнує стереотипний образ цих істот як виключно наземних мисливців на кшталт північних велоцирапторів. Анатомічно Kank належав до родини уненлагіїдів – хижаків дрібного та середнього розміру, чиї рештки раніше знаходили на територіях Південної Америки, Антарктичного півострова, Австралії та Мадагаскару.

Як і решта його родичів, він мав грізну зброю – характерний великий кіготь у формі серпа на другому пальці лапи, а довжина дорослої особини коливалася в межах 2,5 – 3 метрів. Проте головною анатомічною несподіванкою виявилася саме шия тварини. Його шийні хребці мають унікальну конфігурацію, яка в сучасному тваринному світі притаманна лише птахам, що полюють різким ударом дзьоба по воді. Саме така інженерія кісток дозволяє чаплям блискавично вихоплювати рибу зі стрімкого потоку.

Зустріти подібний механізм у доісторичного ящера було справжньою сенсацією. Ба більше, скам'янілі кістки динозавра знайшли на аргентинській фермі Ла-Аніта неподалік Ель-Калафате в одному шарі з рештками прадавніх риб, що підтверджує їхнє ключове місце в його раціоні.

Ймовірно, він також урізноманітнював своє меню амфібіями, ящірками та дрібними черепахами. Перші фрагменти скелета вчені розкопали ще у 2018 році, але вони були надто пошкодженими для класифікації. Крапку в цьому питанні допоміг поставити добре збережений шийний хребець, знайдений під час експедиції 2024 року.

Сучасна південна Патагонія відома своїми суворими й сухими вітряними степами, проте 70 мільйонів років тому цей край мав зовсім інший вигляд. Тут панував помірно-вологий, теплий клімат із регулярними зливами, а ландшафт нагадував розгалужену річкову дельту з великою кількістю боліт. Попри свої мисливські навички, Kank не був повноправним господарем цих диких водойм. Йому доводилося ділити територію з куди більшим сусідом – гігантським десятиметровим мегарапторидом Maip macrothorax. Тож доісторичному рибалці доводилося бути вкрай обачним: одним оком стежити за здобиччю у воді, а іншим – контролювати узлісся.

Цікаво, що в цих самих річках мешкали й інші дивовижні істоти, зокрема напівводні однопрохідні ссавці – далекі пращури нинішніх качкодзьобів. До цього моменту в північній частині Патагонії науковці вже описали сім видів уненлагіїд, тоді як південні регіони приносили лише неідентифіковані уламки кісток.

Слово Kank, яку обрали для назви динозавра, запозичене з міфології корінного патагонського народу аонікенк (теуельче) і позначає легендарного гігантського птаха нанду, чиї глибокі кроки під час бігу нібито закарбувалися на небосхилі, утворивши сузір'я, відоме нам як Південний Хрест. Друга частина назви, australis, латиною просто означає "південний".