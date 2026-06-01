Про результати експедиції на територію колишнього Каховського водосховища ТСН розповів голова правління громадської організації "Українська природоохоронна група" Олексій Василюк. Минуло лише 3 роки, і там, де донедавна була вода, виріс справжній дикий ліс. За оцінками дослідників, нова екосистема охопила понад дві тисячі квадратних кілометрів. Це одна з наймасштабніших природних змін, які останнім часом відбулися в Україні.

Як швидко природа повернулася на місце водосховища?

Науковці, які побували на території Великого Лугу, зафіксували надзвичайно швидке відновлення рослинності. За три роки окремі дерева встигли вирости до семи метрів заввишки. Подекуди товщина стовбурів уже сягає розміру зап'ястка дорослої людини.

Особливо вразило дослідників те, наскільки життєздатною виявилася нова екосистема. Раніше припускали, що значна частина молодих дерев може не пережити перші роки через несприятливі умови. Частково ці побоювання справдилися лише на початку.

У 2023 році частина рослин усохла, ймовірно, не витримавши зимових морозів. Проте вже у 2024 та 2025 роках нових випадків масового всихання практично не спостерігали. За словами Олексія Василюка, щільність молодих насаджень зменшилася незначно.

Навіть після природного відбору тут збереглася величезна кількість дерев, які продовжують активно рости. Еколог також наголошує, що значення нового лісу для місцевого клімату важко переоцінити. Велика площа рослинності допомагає накопичувати вологу, знижувати температуру повітря влітку та формувати нові природні зв'язки між різними видами рослин і тварин.

Хто вже оселився у новому Великому Лузі?

Тваринний світ колишнього водосховища поки що лише формується. Молодий ліс ще не має багатьох ознак зрілої екосистеми. Наприклад, тут поки немає старих дерев із дуплами, які необхідні для гніздування окремих видів птахів. Не надто комфортно почуваються й великі копитні тварини.

За словами дослідників, густота заростей настільки велика, що навіть людині доводиться буквально розсовувати гілки руками, щоб пройти вперед. У таких умовах оленям із великими рогами або іншим великим тваринам пересуватися складно. Водночас дрібні мешканці дикої природи освоюють територію дуже активно.

На місці колишнього водосховища вже зафіксували близько 400 видів рослин. Основу нового лісу складають верби та тополі, які створили сприятливі умови для численних комах. Саме комахи стали фундаментом для формування нових харчових ланцюгів. Там, де з'являється багато дрібних безхребетних, швидко збільшується і кількість птахів.

Найбільше науковців здивували солов'ї та очеретянки. Їхня кількість виявилася настільки великою, що звичний спів окремих птахів перетворюється на суцільне багатоголосе тло.

Я не думав, що зможу почути таку їх кількість одночасно. Це просто якийсь шок: там ти чуєш їх просто сотні. Буває десь під Києвом почуєш одного солов’я, і думаєш, як же ж він складно та гарно виспівує, а тут у Великому Лузі солов’їного співу так багато, що вночі він перетворюється на шум чи у відлуння. Це неймовірно красиво.



Я розумію, що це зона бойових дій, і цей нюанс звісно додає негативного забарвлення, але соловейки настільки гарно співають, що про війну на мить забуваєш,

– розповідає Олексій Василюк.

Чому науковці називають це прикладом самовідновлення природи?

Особливість Великого Лугу полягає в тому, що більшість змін відбулася без прямого втручання людини. Після зникнення водосховища природа самостійно запустила процес відновлення. Насіння дерев, яке роками чекало сприятливих умов у ґрунті, почало проростати. До цього процесу долучилися рослини з навколишніх територій, а згодом – комахи, птахи та інші мешканці дикої природи.

Фактично на очах дослідників формується нова екосистема на території понад двох тисяч квадратних кілометрів. Більшу частину площі колишнього водосховища вже вкривають густі зарості, а відкритими залишаються переважно руслові ділянки Дніпра. Науковці продовжують спостерігати за цими змінами. Адже Великий Луг дає рідкісну можливість побачити, як природа відновлює себе на території, яка десятиліттями залишалася під водою.