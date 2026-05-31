До князівських палаців тут були землянки. До храмів – язичницькі святилища. До літописів – покоління людей, чиїх імен ми вже ніколи не дізнаємося, зазначає "Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року". І коли сьогодні хтось прогулюється Подолом чи дивиться з Володимирської гірки на Дніпро, варто пам'ятати одну річ: під сучасним містом прихований інший Київ – той, якого вже немає на картах, але без якого не з'явився б нинішній.

Люди жили тут задовго до князів

Коли археологи почали уважно досліджувати київські пагорби, результати виявилися несподіваними. Найдавніші сліди людської присутності в районі сучасного Києва датуються ще кам'яною добою. Тоді не існувало ані держав, ані міст у сучасному розумінні.

Уздовж Дніпра селилися мисливці та збирачі, яких приваблювала вода, риба, дичина та природний захист високих схилів. Для них ці місця були зручними задовго до того, як тут з'явилися фортеці й торгові шляхи.

Через тисячоліття на цих територіях з'явилися представники трипільської культури. Вони будували великі поселення, займалися землеробством і створювали кераміку, яка сьогодні вважається однією з найвідоміших археологічних знахідок України.

Самого Києва тоді ще не було. Але на землях навколо майбутньої столиці вже вирощували зерно, випасали худобу й будували помешкання. Частина археологічних пам'яток трипільців розташована всього за кілька десятків кілометрів від сучасного центру міста.

Розташування на Дніпрі зробило цю місцевість особливою. Річка була не просто джерелом води. Вона працювала як природна магістраль. Через територію сучасного Києва в різні часи проходили скіфи, сармати, готи, гуни та інші народи. Одні затримувалися ненадовго. Інші залишали після себе поселення, поховання та предмети побуту, які археологи знаходять досі.

Скільки років Києву насправді?

Майже кожен українець чув, що Києву понад 1500 років, пише Was. Ця цифра настільки міцно закріпилася в підручниках, туристичних путівниках і навіть у святкових заходах, що здається беззаперечним фактом.

Але якщо поставити історикам просте запитання про точний вік столиці, однозначної відповіді можна й не почути. Парадокс полягає в тому, що Київ справді дуже давній, але точну дату його заснування встановити практично неможливо.

У 1982 році місто урочисто святкувало 1500-річчя. За основу взяли гіпотезу академіка Бориса Рибакова, який пов'язував виникнення Києва з поселеннями V століття. Саме тоді на київських пагорбах уже жили люди, а окремі археологічні знахідки свідчать про існування тут значного слов'янського центру. Втім, навіть сам Рибаков не стверджував, що визначив точний рік заснування міста. Йшлося лише про приблизний час його появи.

Згодом ця дата перетворилася на офіційну й стала основою для великого ювілею столиці УРСР. Проблема полягає в іншому. Археологи знаходять на території сучасного Києва сліди життя, які значно старші за V століття. Тут жили люди ще за часів кам'яної доби. Пізніше ці землі освоювали трипільці, скіфи, сармати, представники черняхівської та зарубинецької культур. Але жодне з цих поселень не можна автоматично назвати Києвом.

Саме тому серед науковців триває дискусія не лише про вік міста, а й про те, який момент узагалі слід вважати його народженням. Перше поселення? Появу укріпленого центру? Формування міста як політичного осередку? Чи першу згадку в письмових джерелах?

Частина дослідників вважає, що історія Києва як міста почалася пізніше, ніж прийнято вважати. Інші, навпаки, наголошують, що київські пагорби були важливим центром ще до V століття, а тому столиця може виявитися навіть старшою за офіційну дату. Через це відповідь на запитання про справжній вік Києва залишається відкритою. Можливо, місту приблизно 1500 років. Можливо – більше. Але щоразу, коли археологи знаходять нові сліди давніх поселень під сучасними вулицями, стає зрозуміло одне – історія Києва значно складніша за одну красиву цифру в календарі.