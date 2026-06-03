Довгий час науковці були абсолютно впевнені: целаканти повністю зникли наприкінці крейдового періоду, близько 65 мільйонів років тому, розділивши долю динозаврів. Яким же був шок світової спільноти, коли у 1938 році біля берегів Південної Африки рибальський трал підняв на поверхню дивовижну живу рибу, розповідає Ocean.

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Ефектне повернення з небуття

Ошелешена знахідкою кураторка місцевого музею Марджорі Кортні-Латімер передала істоту професору Дж. Сміту, який і описав її під назвою Latimeria chalumnae. Сьогодні палеонтологи знають, що перші предки цієї риби плавали в океанах ще 420 мільйонів років тому.

Колись це була процвітаюча родина, яка налічувала понад 90 видів, що населяли як солоні, так і прісні водойми по всьому світу. До кінця ХХ століття вважалося, що латимерії збереглися лише в Індійському океані (переважно біля Коморських островів). Проте наприкінці 1990-х років дослідники випадково виявили ще одну популяцію в Індонезії, за 6000 миль на схід від Комор!

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Як виглядає латимерія: дивіться відео

Генетичний аналіз показав, що ці дві групи розділилися мільйони років тому, тож індонезійську версію офіційно визнали другим самостійним видом – Latimeria menadoensis.

Анатомія доісторичної риби

Целаканти належать до рідкісної групи лопатеперих риб. На відміну від більшості сучасних лускатих, їхні плавці більше схожі на лапи – вони м'ясисті, мають внутрішню кісткову опору та рухаються попарно й синхронно, копіюючи ходу наземних чотириногих тварин.

Анатомія латимерії – це справжній музей еволюційних дивацтв: У морді риби схований особливий ростральний орган, заповнений гелем. Він працює як високочутливий приймач низькочастотних електричних імпульсів, дозволяючи хижаку буквально "бачити" живі організми в абсолютній темряві глибоководних печер, як радар.

Риба, яка дивує / Фото FishBase

Усередині голови целаканта є унікальний суглоб. Він дозволяє верхній частині черепної коробки підніматися вгору, завдяки чому риба може неймовірно широко роззявляти пащу. Жодна інша сучасна хребетна тварина на Землі не має такої суперсили.

Замість хребта під спинним мозком латимерії тягнеться хорда – примітивна еластична трубка, заповнена рідиною, адже повноцінного кісткового хребта у неї просто немає. А їхній газовий міхур замість повітря заповнений олією.

Повернення цього виду з небуття стало для науковців сюрпризом, який дозволяє краще вивчати дива еволюції.