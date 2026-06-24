Насправді сіль – це тверда речовина, яка не випаровується за звичних умов, і зовсім не має запаху. Чим же тоді пахне море – розповідає портал Space daily.

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Чим пахнуть моря та океани

Той самий неповторний аромат узбережжя, який ми так любимо, насправді є сумішшю газів, і головна скрипка в цьому ансамблі належить речовині під назвою диметилсульфід (ДМС). Історія цього запаху починається з мікроскопічних водоростей – фітопланктону, що дрейфує у верхніх шарах океану. Вони виробляють особливу сполуку, яка захищає їхні клітини від холоду та надмірної солі.

Поки водорості живі й цілі, вони нічим не пахнуть. Але коли клітини руйнуються – через старість, віруси чи зуби криля, – речовина потрапляє в океанську воду, де морські бактерії швиденько переробляють її на леткий газ ДМС, який і піднімається в повітря.

Запах моря утворює особливий газ / Фото Pixabay

Для людей цей газ – просто романтичний аромат відпустки, а от для багатьох морських мешканців – життєво важлива мапа. Наприклад, альбастроси та буревісники використовують нюх, щоб знаходити їжу посеред безкрайнього і візуально однакового океану. Відчувши у повітрі різку концентрацію ДМС, птахи розуміють: десь там унизу планктон активно виїдає рибу, а отже, поруч є чим поласувати.

Ба більше, цей "морський парфум" безпосередньо впливає на погоду на нашій планеті. Планктон є найбільшим природним постачальником сірки в атмосферу. Піднімаючись до неба, диметилсульфід окислюється і перетворюється на мікроскопічні частинки, навколо яких конденсується волога.

Вчені досі досліджують і активно обговорюють теорію про те, що мікроби в океані здатні самостійно керувати утворенням хмар і, як наслідок, глобальним кліматом. Оскільки на Землі цей газ виробляють виключно живі організми, астрономи довгий час вважали його точним маркером позаземного життя.

Справжній фурор викликали дані телескопа "Джеймс Вебб", який зафіксував натяки на ДМС в атмосфері далекої планети K2-18 b. Проте радіти виявилося зарано: пізніші незалежні аналізи інших вчених не змогли підтвердити цей сигнал, закликавши колег до обережності в гучних заявах.