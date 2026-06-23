Найдавніший твердий матеріал на Землі насправді прилетів до нас із глибин космосу. Вранці 1969 року неподалік австралійського містечка Мерчісон із вибухом упав метеорит, який став однією з найдосліджуваніших знахідок в історії, розповідає Space daily.

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Який матеріал старший за Сонце?

Науковці розчинили шматки цієї космічної породи в кислоті й виявили всередині вцілілі мікроскопічні зерна карбіду кремнію – справжній зоряний пил, найдавніші цятки якого утворилися близько 7 мільярдів років тому. Вони на два з половиною мільярди років старші за наше Сонце та Землю.

Метеорити дозволяють робити багато відкриттів / Фото Pexels

Датувати такий прадавній пил класичними "земними" методами неможливо, тому вчені виміряли час його дрейфування у відкритому космосі. Протягом мільярдів років ці частинки піддавалися впливу жорсткого галактичного випромінювання, через що всередині них накопичувався особливий ізотоп неону.

Визначивши кількість цього накопиченого елемента, команда дослідників змогла точно вирахувати, скільки часу кожна порошинка блукала всесвітом, перш ніж стати частиною метеорита. Більшість знайдених зерен згуртувалися приблизно 4,6 – 4,9 мільярда років тому, якраз перед народженням нашої Сонячної системи, а от менша їхня частина виявилася набагато старішою.

Кожна така крупинка – це уламок іншої, давно згаслої зірки. Наприкінці свого циклу приречені світила викидали зовнішні шари в космос, де гарячі потоки охолоджувалися і перетворювалися на міцні кристали, здатні пережити мільярди років міжзоряних подорожей.

Існує теорія, що такий великий наплив зоряного пилу пов'язаний із потужним спалахом зореутворення в нашій Галактиці, який стався якраз 7 мільярдів років тому. Поки астрономи дискутують про масштаб цієї давньої космічної події, один факт залишається незаперечним: звичайний камінь, що впав на фермерське поле в Австралії, приніс із собою речовину, яка самотньо кружляла в порожнечі задовго до того, як з'явилася сама планета, на яку вона врешті приземлилася.