Чому ж у дзеркалі ми маємо зовсім інший вигляд і як нас обманює мозок. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Medium.

Чому наша зовнішність так відрізняється від відображення у дзеркалі?

Дзеркало змінює нас

Те, що ми бачимо в дзеркалі, насправді не відповідає дійсності. Адже відображення у дзеркалі – це перевернута версія того, який вигляд ми маємо насправді. І, оглядаючись навколо щодня, ми звикаємо до цієї перевернутої версії.

Тому, якщо ви не часто бачите себе на фотографіях – ви не знаєте, який вигляд маєте насправді. Тому цілком нормально відчувати легкий шок, коли порівнюєте відображення в дзеркалі та на фото.

Миттєвий контроль

Коли ми дивимось у дзеркало, ми повністю та миттєво контролюємо ситуацію. Якщо нам не подобається ракурс, ми негайно реагуємо, змінюючи вираз обличчя, коригуючи позу тощо, щоб досягти приємнішого вигляду.

Коли ж справа доходить до фотографій, ми зазвичай бачимо себе вже після того, як зробили знімок. Позування тут може допомогти. Також корисно знати свої сильні та слабкі сторони й найкращі ракурси.

Освітлення відіграє велику роль

Наш мозок так працює, що не ми помічаємо різниці в освітленні. Адже коли ми дивимось у дзеркало – воно автоматично вирівнює та показує нам вираз обличчя, близький до того, який ми звикли бачити.

Камера працює інакше: вона об'єктивно фіксує всі тони та тіні. Також грає величезну роль у створенні знімка. Як кажуть фотографи: "Світло може щось або створити, або зруйнувати!"

Наші обличчя асиметричні

Ніхто не має абсолютно симетричного обличчя. Ми звикли бачити себе під одним або декількома певними кутами та часто думаємо, що одна сторона обличчя така сама, як інша. Саме тому, коли ми бачимо фінальний знімок, ми почуваємося зовсім іншою людиною та, мабуть, вважаємо себе менш привабливими.

Навколишнє середовище чинить на нас тиск.

За словами дослідника Нолана Фінні, зазвичай ми дивимось у дзеркало, перебуваючи вдома або принаймні у безпечному місці. На фотографіях ми часто напружені. Ми широко розплющуємо очі, щоб не кліпати очима та розтягуємо губи задля усмішки.

Оскільки фотографії часто викладаємо у соціальних мережах, ми відчуваємо сильний тиск, який змушує нас мати відповідний вигляд. Намагайтеся почуватися невимушено перед камерою, і в результаті ви завжди матимете кращий вигляд.

У дзеркалі ми бачимо лише окремі деталі

Дивлячись у дзеркало, ми зазвичай фокусуємося на якійсь одній частині обличчя – до пркладу, на губах, носі, очах тощо. І у підсумку навіть не задумуємося, який би це мало вигляд у комплексі.

Дивлячись на фотографію, ми сприймаємо все відразу та аналізуємо, наскільки це гарно – позу, вираз обличчя та все інше, на що ми зазвичай не звертаємо уваги. Тому самоаналіз допоможе вам почуватися впевненіше перед камерою.

Ми думаємо, що ми привабливіші, ніж є насправді

За результатами дослідження університету Чикаго, люди схильні думати, що вони мають кращий вигляд, ніж це є насправді. У межах цього аналізу було відібрано та опрацьовано фотографії учасників. У підсумку вийшли більш-менш привабливі версії. Потім учасників попросили знайти свої оригінальні фотографії, і більшість з них вибрала привабливіші.

Ми проводимо набагато більше часу, розглядаючи себе у дзеркалі, ніж розглядаючи фотографії. Мозок вводить нас в оману, і на фотографіях ми маємо незвичний вигляд. Але це не означає, що у нас жахлива зовнішність – ми просто не звикли до іншого зображення себе.

