Малинський міський краєзнавчий музей
Чому козаки носили сережку?
Доктор історичних наук, професор Леонтій Войтович припускав, що звичай носити сережку козаки запозичили в турків і татар. Він зазначав, що привілей носити сережку могли мати далеко не всі, оскільки прикраса для них була наділена символічним змістом.
Козачий звичай носити сережки пов’язаний виключно з військової стороною життя. Однак не всі козаки мали право носити їх,
– йдеться в публікації.
Кількість сережок та те, на якому вусі вони знаходились мало особливе значення.
Така прикраса в лівому вусі у козака означала, що він один син у матері, а в правому – останній чоловік у роду. Козаки також носили по сережці і в правому, і лівому вусі, що означало, що він одна дитина у батьків. Пояснюється, що у походах їх по можливості берегли. Звісно, вони теж брали участь в боях, однак їх намагалися підстраховувати побратими.
До слова, самі ж сережки у козаків були у вигляді простого півмісяця і зі срібла.
Які звички козаків дивують істориків?
Традиційний перелік алкогольних напоїв часів козаччини добре відомий. Це пиво, вино, медовуха, різноманітні наливки та настоянки. Тож багатьох може здивувати той факт, що у козаків дуже поширеним був бренді.
Також козаки колись отримували за прізвища те, що зараз б назвали позивний. Приводом міг бути будь-який пам’ятний випадок, фізична риса або звичка.