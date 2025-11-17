Про це пише 24 Канал із посиланням на Малинський міський краєзнавчий музей.

Чому козаки носили сережку?

Доктор історичних наук, професор Леонтій Войтович припускав, що звичай носити сережку козаки запозичили в турків і татар. Він зазначав, що привілей носити сережку могли мати далеко не всі, оскільки прикраса для них була наділена символічним змістом.

Козачий звичай носити сережки пов’язаний виключно з військової стороною життя. Однак не всі козаки мали право носити їх,

– йдеться в публікації.

Кількість сережок та те, на якому вусі вони знаходились мало особливе значення.

Така прикраса в лівому вусі у козака означала, що він один син у матері, а в правому – останній чоловік у роду. Козаки також носили по сережці і в правому, і лівому вусі, що означало, що він одна дитина у батьків. Пояснюється, що у походах їх по можливості берегли. Звісно, вони теж брали участь в боях, однак їх намагалися підстраховувати побратими.

До слова, самі ж сережки у козаків були у вигляді простого півмісяця і зі срібла.

