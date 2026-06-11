Коли ми думаємо про птахів, перша асоціація – це свобода польоту та безкрає небо. Проте звичайна свійська курка повністю випадає з цього романтичного образу, приречена на все життя залишатися на землі, розповідає Cackle hatchery.

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Чому кури не літають?

З погляду еволюції та біології, ця "відмова від неба" є результатом довгого процесу, де практичність перемогла потребу у високих польотах. Щоб зрозуміти причину, варто зазирнути в родовід свійських пернатих.

Предком сучасної курки є дика банківська джунглева курка (Gallus gallus), яка й досі мешкає в густих тропічних лісах Азії. Навіть її пращурка ніколи не була видатною летункою: у щільних заростях заростей немає потреби долати кілометри повітрям.

Предки курей також не літали / Фото Pixabay

Диким курям було цілком достатньо вміння різко злетіти на найближчу гілку, щоб сховатися від хижака, або перепурхнути через невелику розщелину.

Суттєву роль у "приземленні" курки зіграла анатомія. Її будова тіла ідеально пристосована для бігу, а не для польоту. Скелет і м'язова система занадто важкі, а крила – короткі та округлі.

Для тривалого перебування в повітрі птаху потрібні потужні грудні м'язи та великий розмах крил, які б створювали необхідну підйомну силу. У курки ж баланс маси тіла та площі крил зміщений у бік землі.

Остаточну крапку в "льотних амбіціях" курей поставила людина. Процес одомашнення, який тривав тисячоліттями, був спрямований на отримання максимальної кількості м'яса та яєць. Штучний відбір призвів до того, що сучасні породи курей (особливо бройлери) важать у кілька разів більше за своїх диких родичів. З такою масою тіла жоден птах, навіть із міцнішими крилами, просто не зміг би відірватися від поверхні.