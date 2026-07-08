Мурахам не потрібна сила, щоб протистояти ворогам. Вони обрали шлях організованої команди, перед якою неможливо встояти, розповідає портал Discover wildlife.

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Як організованість перетворила мурах на монстра

Ці крихітні істоти представляють собою справжній суперорганізм – унікальну спільноту одного виду, що діє в абсолютній синергії. Вони відмовилися від індивідуалізму на користь колективного розуму, де кожна особина виконує свою чітку роль, а постійний інформаційний обмін дозволяє мільйонам діяти як одне ціле.

Дивовижна взаємодія мурах: дивіться відео

Через свої мікроскопічні розміри окремий мисливець не здатний здобути велику здобич. Саме тому еволюційним рішенням для них стало перетворення на безжальну та ідеально налагоджену систему масового знищення, де кожна особина – лише гвинтик у гігантському живому механізмі.

Коли цей колектив виходить на полювання, перед ним не може встояти ніхто. У їхньому "меню" опиняються не лише цвіркуни чи гусениці, а й значно більші поранені тварини, від свійської птиці до кіз, свиней чи навіть ведмедів.

Поміж них зустрічаються й настільки небезпечні види, чиї укуси викликають добову агонію або стають смертельними для людини. Мурахи – дивовижний наслідок еволюції, коли командна робота долає будь-яку грубу силу.