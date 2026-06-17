Так, галльський півень (le coq gaulois) є офіційним символом Федерації футболу Франції (FFF), і красується на формі на лівій стороні грудей у гравців збірної, яка зараз бере участь у Чемпіонаті світу 2026 року. А звідки це пішло, 24 Канал розповість докладніше.

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Як римський тролінг та бойові сурми породили пернатий символ?

Джерела цієї дивовижної історії сягають глибини віків, коли на території сучасної Франції панували войовничі кельтські племена. Вони прийшли з євразійських степів і заселили Західну Європу ще у IX – VIII століттях до нашої ери. Саме тоді розпочалося тривале та запекле протистояння між кельтами та Римською імперією, яке згодом і подарувало світові знаменитого пернатого символу.

Приблизно у 400-х роках до нашої ери північні племена перетнули Альпи та почали тіснити сусідів римлян – етрусків. Коли кельтське племʼя сенонів на чолі з вождем Бренном узяло в облогу місто Клузій, перелякані мешканці звернулися по допомогу до Риму. Тамтешні дипломати замість мирних перемовин втрутилися у конфлікт і вбили одного з кельтських вождів.

Розгніваний Бренн повів своє військо на Рим, спалив місто та змусив уцілілих захисників сховатися на Капітолійському пагорбі. Ця нищівна поразка назавжди змінила військову доктрину Римської республіки. Але до чого тут півні? Розповідаємо.

Паралельно з цими подіями на подвір'ях римлян активно плодилися кури та півні, яких завезли з Азії. Через голосний ранковий спів самця курки називали "галлус" – від індоєвропейського кореня, що означає крик або шум.

Як галльський півень став символом Франції: дивіться відео WildlifeWonders-u7s

Коли ж на Рим посунуло галасливе військо кельтів, які використовували для залякування моторошні сурми-карнікси та носили шоломи з птахами, римляни миттєво провели іронічну паралель між шумними дикунами та домашніми півнями. Звісно, самі кельти цього тролінгу не розуміли, а римське прізвисько "галли" взагалі сприймали спокійно – бо співзвучне слово у їхній мові означало "сильні".

Ось у такий несподіваний спосіб, хай я не парадоксально це звучить, півні закріпилися у переліку звичних символів. Але це ще не вся історія.

Чому французькі королі влаштували справжній піар на образах?

У 1483 році на французький престол зійшов Карл VIII. У цей період Європу охопила хвиля інтересу до античності, а з появою друкарських верстатів сусіди-конкуренти почали активно висміювати французів у памфлетах, згадуючи давньоримські жарти про півнів. Проте молодий король виявився геніальним піарником.

Він вирішив привласнити цю образу та перетворити її на офіційний символ своєї величі. Карл VIII запозиціював півня як пильного охоронця віри та безстрашного воїна, який першим зустрічає новий день. Зображення птаха почали карбувати на монетах і використовувати у королівській канцелярії.

Півень і сьогодні гордо красується на формі національної збірної Франції з футболу / Фото k.mbappe

Трохи згодом Карл VIII вирушив у військовий похід на Неаполь, під час якої спалахнула масштабна епідемія сифілісу. У Європі її одразу ж охрестили "галльською хворобою", що лише підсилило асоціації Франції з хтивим птахом.

Півень залишався королівським символом до часів Людовіка XIV. "Король-Сонце" вважав звичайного домашнього птаха занадто низьким для своєї божественної величі та заборонив його використання. Проте це не призвело до забуття, а навіть пішло символу на користі – під час Великої французької революції народ, поваливши монархію, знову підняв півня на прапори як уособлення простої людини та свободи.

Чому Наполеон ненавидів півнів та як вони підкорили спорт?

Нові випробування чекали на пернатого героя з приходом до влади Наполеона Бонапарта. Імператор відверто зневажав цей символ, зазначаючи, що півень не має реальної сили й не може уособлювати таку могутню імперію як Франція. Наполеон замінив його на величного римського орла.

Проте з кожним поверненням республіканського ладу французи незмінно повертали й свого улюбленого птаха. Тож і для сучасних французів півень залишається близьким і народним символом.

І саме тому на початку XX століття спортивні федерації країни обрали його своїм офіційним талісманом. З 1909 року гордий птах прикрашає футболки національної збірної Франції з футболу, нагадуючи кожному про незламний характер та вміння перемагати за будь-яких обставин.