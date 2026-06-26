Ця сліпа саламандра розміром з олівець важить усього як скибочка хліба – близько 15 – 20 грамів. За всіма законами біології, такі малі створення мають жити недовго, проте вчені прогнозують олмам понад 100 років життя, розповідає Space daily.

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Неймовірна істота, яка протирічить правилам природи

У дикій природі вивчати цих підземних відлюдників вкрай важко, тому проривом для науки стала унікальна печерна лабораторія в Мулі (Франція). Там із 1950-х років вдалося створити єдину в світі успішну колонію ольмів. Аналіз записів за понад 60 років спостережень шокував дослідників: у цих тварин неймовірно низька смертність, яка взагалі не збільшується з віком.

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Вони дорослішають ближче до 16 років, а розмножуються лише раз на 12 років. Головна загадка олма полягає в тому, що його феноменальне довголіття руйнує традиційні теорії старіння.

Зазвичай тварини-довгожителі або мають гігантські розміри, або демонструють надзвичайно повільний метаболізм, або володіють потужним антиоксидантним захистом, який очищає клітини від руйнувань. Проте дослідження показали, що обмін речовин у олма цілком звичайний для земноводних, а рівень антиоксидантів у клітинах не є вищим за норму.

Сьогодні вчені припускають, що "людська рибка" знайшла інший шлях довголіття: її організм виробляє енергію з якоюсь абсолютно фантастичною, бездоганною ефективністю. Тобто її клітини від початку отримують значно менше внутрішніх мікропошкоджень під час дихання, тому їм просто не потрібні складні системи "ремонту".

Цифра у 100 років життя – це точний статистичний прогноз, побудований на базі ідеального здоров'я французької колонії, де найстарші особини вже наближаються до 60-річного ювілею без жодних ознак старечого в'янення. Оскільки французька програма моніторингу все ще молодша за потенційний вік самих ольмів, біологи продовжують спостереження, сподіваючись знайти в печерній саламандрі нові ключі до розуміння вічної молодості клітин.