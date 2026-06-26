У крижаних водах Арктики сьогодні плавають істоти, які були свідками епохи Галілея та Шекспіра. Гренландська акула (Somniosus microcephalus) – абсолютний рекордсмен за тривалістю життя серед усіх хребетних на Землі, розповідає портал Space daily.

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Унікальна акула-довгожителька

Ці риби живуть близько 400 років, а статевої зрілості досягають лише у півтора століття. Генетичні дослідження нарешті підняли завісу над таємницею їхнього фантастичного довголіття.

Міжнародні групи вчених повністю розшифрували гігантський геном цієї акули, який виявився вдвічі більшим за людський. Найбільшим сюрпризом стало те, що майже 70% її ДНК складається з так званих "стрибаючих генів" (транспозонів). У більшості живих істот такі елементи вважаються генетичними паразитами, адже вони викликають небезпечні мутації та нестабільність клітин. Проте гренландська акула змогла перетворити цю загрозу на суперсилу.

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У процесі еволюції "стрибаючі гени" акули, копіюючи себе, почали прихоплювати й тиражувати сусідні корисні ділянки. Завдяки цьому хижак отримав унікальну молекулярну броню – 81 дубльовану копію генів, які відповідають за відновлення (репарацію) ДНК.

Поки клітини звичайних тварин з віком руйнуються від хімічного та радіаційного стресу, клітинний механізм гренландської акули миттєво і масовано латає будь-які пошкодження генетичного коду. Окрім посиленого "ремонту" ДНК, біологи виявили в акули особливі захисні мутації. Зокрема, унікальні зміни знайшли у білку p53 – головному наглядачі за пухлинами у хребетних, а також у білках-гістонах, які стабілізують хромосоми й не дають їм руйнуватися з роками. Це забезпечує тварині феноменальний імунітет та стійкість до онкологічних захворювань.

Сьогодні геном гренландської акули повністю відкритий для світової науки. Розуміння того, як саме цей вид навчився так філігранно захищати свій генетичний матеріал, дає вченим безцінні підказки. У майбутньому ці знання можуть допомогти людству у розробці принципово нових терапій проти раку та механізмів уповільнення старіння.