Рим влітку завжди був одним із найспекотніших міст Європи, і в античні часи його жителям доводилося несолодко під палючим сонцем. Проте римляни вигадали геніальний спосіб рятуватися від задухи під час багатогодинних гладіаторських боїв, розповідає портал History.

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Як відвідувачів Колізею захищали від спеки?

Головний амфітеатр імперії був обладнаний веларієм. Це грандіозний висувний тент із тканини, який затіняв трибуни й дарував глядачам омріяну прохолоду. Саму ідею розсувного даху римські правителі запозичили у грецьких театрів, але масштабували її до небачених розмірів.

Конструкція веларію вражала своєю складністю: по верхньому краю Колізею надійно кріпилися понад 200 величезних дерев'яних щогл. До них підв'язували широкі смуги полотна, які рухалися вперед і назад за допомогою складної системи канатів та лебідок.

Унікальний витвір архітектури / Фото Pixabay

Оскільки за принципом роботи цей навіс нагадував гігантські вітрила, для управління ним запрошували найкращих військових моряків імперського флоту. Сотні кваліфікованих матросів мали працювати на верхньому ярусі ідеально синхронно, орієнтуючись на силу та напрямок вітру, щоб конструкція не заплуталася і не зламалася.

Сам процес розгортання тенту перетворювався на додаткове ефектне шоу, яке глядачі чекали з великим захопленням. Сучасники згадували, що коли величезне полотно натягувалося, а балки ставали на свої місця, амфітеатром розносився гуркіт, схожий на гуркіт грому.

Окрім захисту від сонця, веларій працював як своєрідний стародавній кондиціонер. Тент спеціально не закривав арену повністю: через великий отвір посередині гаряче повітря стрімко піднімалося вгору, завдяки чому на трибунах створювався легкий приємний вітерець. Цікаво, що найменше веларій захищав якраз перші ряди, де сиділи поважні сенатори, тож найбагатшим громадянам іноді доводилося терпіти спеку.

А імператор Калігула якось використав тент для покарання: одного надто спекотного дня він просто наказав прибрати навіс і заборонив людям виходити зі стадіону, змусивши натовп годинами виснажуватися під сонцем на знак своєї абсолютної влади.

Тент Колізею слугував також потужним інструментом пропаганди та реклами. Наприклад, імператор Нерон наказував прикрашати полотно яскравими малюнками зірок та неба, демонструючи велич своєї влади.

Організатори гладіаторських боїв обов'язково зазначали наявність веларію на рекламних папірусах та в настінних графіті. Обіцянка провести ігри в прохолодній тіні була найкращим способом заманити тисячі містян на трибуни амфітеатру, тож маркетинг працював на "відмінно" ще тисячі років тому.