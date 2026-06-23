Злагоджена робота цих хижаків не залишає жертвам практично жодних шансів. Які звірі навчилися ідеальній координації для пошуку їжі – розповідає Discover wildlife.
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Які звірі стають смертоносними у зграї?
- Сірий вовк
Вовки полюють згуртованими сімейними групами до 12 особин, виснажуючи й ізолюючи слабких тварин. Найцікавіше, що збільшення зграї не гарантує більшого успіху: основну роботу завжди виконують лише 3 – 4 досвідчені вовки, а решта членів групи потрібні для охорони лігва та виховання потомства.
- Яструб Гарріса
На відміну від інших хижих птахів-одинаків, ці яструби об'єднуються в команди до шести особин. Вони використовують унікальну тактику естафети: по черзі переслідують кролика до повної знемоги, або ж частина птахів виганяє жертву з кущів, а інші чекають у засідці.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
- Атлантичний вітрильник
Ці неймовірно швидкі риби використовують свій довгий гострий дзьоб, щоб розсікати й глушити косяки здобичі. Під час колективного полювання вони діють як злагоджений механізм і навіть мають вузьку спеціалізацію: одні риби в групі навчені бити дзьобом лише ліворуч, а інші – праворуч.
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- Мураха-водій
Мільйонні кочові колонії цих мурах постійно мігрують через шалений дефіцит білка. Їхні загони солдатів з величезними головами та щелепами-ножицями здатні заживо розібрати на шматки не лише комах, а й поранених птахів, жаб чи дрібних ссавців.
- Міксобактерії
Ці мікроскопічні ґрунтові мікроби поводяться як справжні вовчі зграї. Вони спілкуються за допомогою хімічних сигналів і масово ковзають поверхнею, виділяючи спільний смертоносний коктейль ферментів, щоб буквально розчинити та поглинути інші бактерії та грибки.
- Соціальний павук
Цей рідкісний вид павуків відмовився від самотності задля створення мегаколоній, які плетуть тривимірні сіті площею понад 100 квадратних метрів. Щойно в павутину потрапляє жертва, сотні павуків миттєво атакують її, що дозволяє їм долати навіть великих хребетних і птахів.
- Кубинський удав
Змії зазвичай є відлюдниками, але ці удави збираються групами біля входів до печер ради кажанів. Вони чіпляються за стелю і стіни, утворюючи своїми тілами суцільну живу огорожу, яка повністю блокує шлях польоту кажанів і значно полегшує їхнє хаотичне ловіння.
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- Африканський дикий собака
Це найефективніші мисливці Африки, чиї переслідування завершуються успіхом у 70% випадків завдяки неймовірній витривалості та швидкості до 60 кілометрів на годину. Вони не задушують здобич, а наздоганяють її вільним формуванням та блискавично з'їдають за лічені хвилини.
- Електричний вугор Вольта
Хоча зазвичай ці риби полюють поодинці, іноді понад сто вугрів збираються разом, щоб зігнати рибу в щільну купу. Вони економлять власні сили завдяки груповій атаці: лише кілька особин випускають потужний розряд струму напругою 600 вольт, а решта просто збирає приголомшену здобич.
- Косатка
Ці гігантські океанські мисливці передають свої складні стратегії з покоління в покоління як культурну традицію. Наприклад, щоб уполювати тюленя, який сховався на крижині, косатки вишикуються в лінію і синхронно пливуть до нього, створюючи потужну спрямовану хвилю, яка просто змиває жертву у воду.