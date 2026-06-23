Злагоджена робота цих хижаків не залишає жертвам практично жодних шансів. Які звірі навчилися ідеальній координації для пошуку їжі – розповідає Discover wildlife.

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Які звірі стають смертоносними у зграї?

Сірий вовк

Вовки полюють згуртованими сімейними групами до 12 особин, виснажуючи й ізолюючи слабких тварин. Найцікавіше, що збільшення зграї не гарантує більшого успіху: основну роботу завжди виконують лише 3 – 4 досвідчені вовки, а решта членів групи потрібні для охорони лігва та виховання потомства.

Яструб Гарріса

На відміну від інших хижих птахів-одинаків, ці яструби об'єднуються в команди до шести особин. Вони використовують унікальну тактику естафети: по черзі переслідують кролика до повної знемоги, або ж частина птахів виганяє жертву з кущів, а інші чекають у засідці.

Атлантичний вітрильник

Ці неймовірно швидкі риби використовують свій довгий гострий дзьоб, щоб розсікати й глушити косяки здобичі. Під час колективного полювання вони діють як злагоджений механізм і навіть мають вузьку спеціалізацію: одні риби в групі навчені бити дзьобом лише ліворуч, а інші – праворуч.

Унікальна еволюція полювання: дивіться відео

Мураха-водій

Мільйонні кочові колонії цих мурах постійно мігрують через шалений дефіцит білка. Їхні загони солдатів з величезними головами та щелепами-ножицями здатні заживо розібрати на шматки не лише комах, а й поранених птахів, жаб чи дрібних ссавців.

Міксобактерії

Ці мікроскопічні ґрунтові мікроби поводяться як справжні вовчі зграї. Вони спілкуються за допомогою хімічних сигналів і масово ковзають поверхнею, виділяючи спільний смертоносний коктейль ферментів, щоб буквально розчинити та поглинути інші бактерії та грибки.

Соціальний павук

Цей рідкісний вид павуків відмовився від самотності задля створення мегаколоній, які плетуть тривимірні сіті площею понад 100 квадратних метрів. Щойно в павутину потрапляє жертва, сотні павуків миттєво атакують її, що дозволяє їм долати навіть великих хребетних і птахів.

Кубинський удав

Змії зазвичай є відлюдниками, але ці удави збираються групами біля входів до печер ради кажанів. Вони чіпляються за стелю і стіни, утворюючи своїми тілами суцільну живу огорожу, яка повністю блокує шлях польоту кажанів і значно полегшує їхнє хаотичне ловіння.

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Африканський дикий собака

Це найефективніші мисливці Африки, чиї переслідування завершуються успіхом у 70% випадків завдяки неймовірній витривалості та швидкості до 60 кілометрів на годину. Вони не задушують здобич, а наздоганяють її вільним формуванням та блискавично з'їдають за лічені хвилини.

Електричний вугор Вольта

Хоча зазвичай ці риби полюють поодинці, іноді понад сто вугрів збираються разом, щоб зігнати рибу в щільну купу. Вони економлять власні сили завдяки груповій атаці: лише кілька особин випускають потужний розряд струму напругою 600 вольт, а решта просто збирає приголомшену здобич.

Косатка

Ці гігантські океанські мисливці передають свої складні стратегії з покоління в покоління як культурну традицію. Наприклад, щоб уполювати тюленя, який сховався на крижині, косатки вишикуються в лінію і синхронно пливуть до нього, створюючи потужну спрямовану хвилю, яка просто змиває жертву у воду.