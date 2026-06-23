Наукова назва цієї істоти – Anabas testudineus, що буквально означає "риба-повзун". І 24 Канал розповість про неї докладніше.

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Як риба анабас навчилася дихати повітрям та ходити по землі?

Усе почалося ще в далекому листопаді 1791 року в індійському місті Транкебар, коли данський натураліст лейтенант Дальдорфф застиг від подиву – бо на стовбурі пальми, на висоті понад півтора метра, сиділа жива риба. Скептики часто називають історію з деревами красивим міфом, а проте навіть Книга рекордів Гіннеса класифікує анабаса як єдину рибу, здатну підкорювати пальми.

Ба більше, місцеві жителі в Індії та Таїланді досі переконують туристів, що цей малюк здатен видертися на гілку, аби поласувати солодким соком. Хай там як, факт у тім, що анабас здатен залишатися живим поза рідною стихією від кількох годин до 6 днів, якщо його тіло залишається вологим.

Секрет виживання анабаса криється в його унікальній анатомії. На відміну від звичайних риб, які приречені на загибель без води, цей вид має так званий лабіринтовий орган – надзяброву порожнину з безліччю кровоносних судин. Завдяки цьому пристосуванню анабас може дихати звичайним атмосферним повітрям.

Цікавий факт: час посухи риба анабас заривається у мул висохлих водойм – і може перебувати там у стані сплячки кілька місяців, чекаючи на сезон дощів.

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Чому екологи стурбовані через анабаса?

Коли калюжа чи ставок висихають, анабас не панікує, а вирушає в пішу подорож на пошуки нового дому. Пересувається він за допомогою міцних грудних плавців та гострих шипів на зябрових кришках. Риба буквально відштовхується від землі, здійснюючи різкі поштовхи тілом.

Ці мандрівки зазвичай відбуваються вночі або під час дощу, коли вологість повітря є максимальною. Проте така живучість має й зворотний бік – анабас перетворився на справжню екологічну загрозу.

Просуваючись на південь через острови Торресової протоки, цей агресивний вид уже досяг кордонів Австралії. Екологи попереджають, що анабас витісняє місцеві види та становить смертельну небезпеку для птахів і черепах. Річ у тому, що коли хижак намагається проковтнути анабаса, той роздувається в горлі та блокує дихальні шляхи своїми гострими шипами, прирікаючи нападника на задуху.

Попри войовничий характер, у країнах Південно-Східної Азії анабас є надзвичайно популярним. Завдяки здатності довго залишатися живою без води, ця риба є ідеальним товаром на місцевих ринках – продавцям навіть не потрібні акваріуми чи лід, щоб зберегти продукт свіжим.

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До слова: у Таїланді анабас називають "пла мо", що значить "риба-лікар". Тайці вірять, що випуск цієї риби на волю у природне середовище допомагає відганяти хвороби та приносить удачу.

Які ще дивовижні риби вражають своїми суперздібностями?

Поки анабас підкорює сушу, у найтепліших куточках світового океану можна зустріти інше дивовижне створіння. Йдеться про унікальну рибу-кажана, яка буквально гуляє морським дном на своїх видозмінених плавцях, що нагадують лапи. Ця істота приваблює дослідників не лише дивною ходою, а і яскраво-червоними губами та особливою "вудкою" для полювання.

Не менш разючу витривалість демонструють й інші представники підводного світу, для яких тривала відсутність звичних умов не є смертельним вироком. Наприклад, унікальна дводишна риба здатна обходитися без їжі протягом кількох років. Така дивовижна здатність допомагає їй переживати найсуворіші періоди посухи, що робить її одним із найстійкіших організмів на планеті.