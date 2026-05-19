Якщо ви ще не бачили риб, які гуляють по дну, то такі справді існують. Це риба-кажан – унікальне створіння, яке здивує навіть досвідчених поціновувачів див природи.

Чому риба-кажан унікальна?

Риба-кажан, або короткорилий нетопир (Ogcocephalus nasutus), є одним із найдивовижніших та найменш звичних мешканців світового океану, чий вигляд ламає всі стереотипи про те, як має виглядати риба, розповідає The Guardian. Її тіло сильно сплюснуте зверху, а велика трикутна голова та широкі плавці роблять її схожою на казкову істоту або кажана із розгорнутими крилами.

Проте головною візуальною особливістю, яка миттєво приваблює увагу дослідників, є її "губи" – вони мають яскраво-червоний або насичений кораловий колір, через що здається, ніби риба щоночі користується ефектною губною помадою. Унікальність цієї істоти полягає також у тому, що вона практично повністю відмовилася від традиційного плавання.

Як виглядає риба-кажан: дивіться відео

Анатомія її грудних та черевних плавців у процесі еволюції зазнала кардинальних змін: вони стали щільними, м'язистими та розгорнулися так, що тепер нагадують кінцівки наземних тварин або жаб'ячі лапи. Завдяки цій особливості риба-кажан буквально ходить морським дном, неквапливо переставляючи свої "ноги"» у пошуках здобичі, що виглядає вкрай комічно та водночас заворожуюче.

Як полює риба-кажан?

Для полювання на дні риба-кажан використовує свій власний вбудований "рибальський інструмент", розташований на голові, пояснює Sciencefocus. Це особливий видозмінений плавець, який називається іліцій (або еска), що захований у спеціальній заглибині під своєрідним носом риби.

Коли хижак зголодніє, він висуває цю вудку вперед – вона виділяє специфічний хімічний запах, який приваблює дрібних рачків, молюсків та невелику рибу. Щоночі цей пасивний мисливець просто сидить у засідці на піску, чекаючи, поки наївна здобич сама підпливе до його яскравих червоних губ.

Де мешкає риба-кажан?

Ця дивовижна риба мешкає переважно у теплих тропічних та субтропічних водах, зокрема поблизу Галапагоських островів та в акваторії Карибського моря, обираючи піщане дно або коралові рифи, розповідає Galapagos conservation. Оскільки вона веде придонний спосіб життя і зазвичай не піднімається у товщу води, її захисне забарвлення ідеально копіює колір піску, мулу та каміння.

Тьмяне пісочно-коричневе тіло з дрібними горбками дозволяє їй повністю зливатися з ландшафтом, захищаючи від більших хижаків, як-от акул, для яких вона могла б стати легкою вечерею.

Попри свій химерний та дещо похмурий вигляд, риба-кажан є абсолютно безпечною для людини і не виявляє жодної агресії до дайверів. Через специфічну будову тіла та відсутність розвиненого плавального міхура вона рухається дуже повільно і під час зустрічі з людиною зазвичай воліє просто завмерти на місці, сподіваючись на своє маскування. Це робить її улюбленим об'єктом для підводних фотографів, які прагнуть зафіксувати цей унікальний еволюційний каприз природи у природному середовищі.

