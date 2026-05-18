Завдяки вченим ми дізнаємося про наших пращурів все більше й більше. Виявляється, ми уявляли неандертальців не такими вправними щодо свого здоровʼя, ніж вони були насправді.

Руйнування старого стереотипу

Люди часто зображують Homo neanderthalensis як озброєних палицями тварин, які діяли інстинктивно, а не думкою. Але останні дані свідчать про те, що ці так звані "печерні люди" були розумовими істотами, здатними до художнього самовираження та шанування своїх померлих, розповідає National Geographic. Тепер нове відкриття свідчить про те, що неандертальці також виявляли спритність під час лікування зубного болю.

Нещодавно команда дослідників дослідила своєрідний отвір у майже 60 000-річному неандертальському молярі, знайденому в сибірській печері. Їхні висновки свідчать про те, що неандерталець, озброєний інструментом, свердлив зуб, щоб обережно видалити його пошкоджену серцевину. Ця доісторична процедура передує найдавнішим свідченням свердління порожнин сучасними людьми приблизно на 40 000 років.

Неандертальці намагалися лікувати зуби / Фото Phys

Високий рівень навичок предків

Нове відкриття також розкриває розуміння когнітивних функцій неандертальців, каже Пенні Спайкінс, археолог з Йоркського університету в Англії, яка вивчає, як ранні люди піклувалися один про одного.

Вилікуваний молярний зуб свідчить про те, що неандертальці могли точно визначати джерела болю та співпрацювати над їх усуненням,

– наголосила вона.

Спайкінс додає, що робота, опублікована у Plos, ілюструє, що неандертальці виявляли готовність зробити щось насправді досить складне – посилити чийсь біль, щоб позбутися його в довгостроковій перспективі.

Чим давні люди лікували зуби?

Історія доісторичної стоматології доводить, що прагнення позбутися зубного болю змушувало наших предків виявляти неймовірну винахідливість задовго до появи перших професійних лікарів. Найдавнішим методом лікування було використання підручних механічних засобів для елементарної гігієни та очищення порожнин, розповідає History. Давні люди, включно з неандертальцями, виготовляли тонкі та гострі зубочистки з кісток тварин, дерев'яних трісок або жорстких стебел рослин, за допомогою яких вони не лише видаляли залишки волокнистої їжі, а й намагалися вишкрябати уражені хворобою ділянки ясен для полегшення запалення.

З часом технології розвивалися, і первісні люди перейшли від простого чищення до активного хірургічного втручання та свердління. Археологічні знахідки свідчать, що палеолітичні мисливці вміли використовувати мініатюрні кам'яні інструменти, виточені з твердих порід на кшталт яшми чи кременю, як прототипи сучасних стоматологічних борів. Обертаючи такі загострені мікроліти вручну, вони акуратно висвердлювали інфіковану серцевину зуба, видаляючи абсцеси та пошкоджену пульпу, що вимагало ювелірної точності, аби не розколоти крихку емаль.

Окрім механічної обробки, невід'ємною частиною давньої медицини було глибоке знання властивостей дикорослих рослин, які виконували роль перших антисептиків та анальгетиків. Щоб тамувати гострий біль і зупиняти поширення інфекції після свердління, наші предки жували кору лікувальних дерев (наприклад, верби, яка містить природний аналог аспірину – саліцин) або прикладали до хворих місць пасти з лікарських трав.

Дослідження залишків зубного каменю на викопних щелепах показують, що первісні люди свідомо вживали рослини з гірким смаком, які не мали поживної цінності, але володіли вираженими протизапальними властивостями. Важливим етапом у розвитку доісторичної стоматології стало винайдення перших пломбувальних матеріалів, покликаних захистити очищену порожнину зуба від потрапляння їжі та подальшого гниття. Одним із найдавніших прикладів такого лікування є знахідка на території сучасної Словенії, де вчені виявили людський зуб віком понад 6 500 років із залишками бджолиного воску. Стародавній майстер розтопив віск і ретельно заповнив ним глибоку тріщину в емалі, створивши захисний гідроізоляційний шар, який допомагав пацієнту зменшити чутливість до гарячого й холодного та комфортно жувати.

З початком епохи ранніх цивілізацій, зокрема в Давньому Єгипті та Месопотамії, лікування зубів виправдано стало частиною сакральної та офіційної медицини. Попри те, що тогочасні лікарі вірили, ніби причиною болю є міфічний "зубний хробак", який підточує коріння зсередини, їхні практичні методи були досить дієвими. Вони створювали складні суміші з товченого мінералу малахіту, інжиру, меду та лікарських олій, які закладали в каріозні порожнини для дезінфекції, а також навчилися скріплювати розхитані зуби між собою за допомогою тонкого золотого або мідного дроту.

