З космосу земля в Австралії виглядає такою ж червоною, як на Марсі. Це не помилка обʼєктивів, уся справа – в особливості місцевої землі.

Цікаво На Одещині живе тварина, яка взимку зменшує мозок: яка істота має такі здібності

Чому земля в Австралії виглядає червоною?

Червоний колір австралійської землі, який став візитівкою внутрішніх пустельних регіонів материка, є результатом тривалих геологічних та хімічних процесів. Головною причиною такого яскравого забарвлення є надзвичайно висока концентрація заліза в гірських породах та ґрунті, розповідає NOAA. Впродовж мільйонів років залізо, що містилося в мінералах, взаємодіяло з атмосферним киснем під впливом високих температур.

Цей процес добре знайомий усім із повсякденного життя – це звичайне іржавіння, яке в масштабах цілого континенту перетворило ґрунт на суцільне теракотове покривало. Хімічна назва цього "природного барвника" — оксид заліза, або мінерал гематит. Коли стародавні залізовмісні породи руйнувалися під дією вітру та рідких, але інтенсивних злив, мікроскопічні часточки іржі вивільнялися і щільним шаром покривали піщинки кварцу. Саме тому навіть пустельні дюни Австралії, які здебільшого складаються зі звичайного піску, здаються палаючими на сонці.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Дивовижне видовище / Фото Odyssey Traveler

Цей тонкий шар оксиду заліза настільки стійкий, що він не змивається водою і не вивітрюється протягом тисячоліть. Важливу роль у збереженні цього кольору відіграє унікальна геологічна історія Австралії. Цей континент є одним із найстаріших і водночас найбільш плоских та тектонічно стабільних на планеті. Тут мільйонами років не було масштабних підняттів гір, активного вулканізму чи руху льодовиків, які могли б "оновити" земну поверхню, принісши нові шари ґрунту з глибин.

Ті породи, що лежать на поверхні сьогодні, зазнавали безперервного хімічного вивітрювання впродовж понад 60 мільйонів років, що дозволило процесу окиснення досягти абсолютного максимуму.Сухий та спекотний клімат центральної Австралії став ідеальним каталізатором для цього процесу. Оскільки в пустелі випадає вкрай мало опадів, у ґрунті практично відсутня органічна речовина (гумус), яка зазвичай забарвлює землю у звичний для нас темний чи чорний колір. Брак густої рослинності оголює землю перед палючим сонцем, яке буквально "випікає" оксиди заліза, роблячи їхній відтінок ще більш насиченим, іржаво-червоним або глибоким бордовим.

Де фотографи роблять знамениті "червоні" фотографії?

Прикладом екстремального прояву цього явища та дивовижних краєвидів є знаменита монолітна скеля Улуру, а також пустеля Сімпсон, відома своїми найдовшими у світі паралельними червоними дюнами, розповідає Britannica. Залежно від часу доби та кута падіння сонячних променів, колір землі та скель тут може змінюватися від ніжно-рожевого на світанку до палаючого фіолетового або вогняно-рудого на заході сонця.

Це видовище приваблює мільйони туристів і фотографів з усього світу, роблячи австралійський пейзаж одним із найвпізнаваніших на Землі. Однак червона земля Австралії – це не просто візуальний феномен, а справжня відкрита книга, яка розповідає про мільйони років спокою, спеки та залізної витривалості природи цього дивовижного континенту.

Чи небезпечне залізо в грунтах Австралії?

Незважаючи на свій яскравий і дещо агресивний "вогняний" вигляд, залізо в ґрунтах Австралії не є небезпечним або токсичним для навколишнього середовища, запевняє Science daily. Оксид заліза, який забарвлює австралійську землю у червоний колір, є хімічно стабільною та нерозчинною сполукою. Це означає, що залізо надійно зв'язане всередині ґрунту, не вимивається під час нечастих злив і не потрапляє в ґрунтові води у вигляді небезпечних токсичних іонів, які могли б зашкодити екосистемі чи людям.

Для унікальної флори Австралії такий залізистий ґрунт є абсолютно природним і звичним середовищем існування. За мільйони років еволюції місцеві рослини, як-от евкаліпти, акації та знамениті дикі квіти пустелі, ідеально адаптувалися до цих умов. Більше того, багато австралійських ендеміків навчилися ефективно видобувати з такого специфічного субстрату інші дефіцитні елементи (наприклад, фосфор), тому червона земля є для них рідним і безпечним домом.

Певні труднощі з червоним ґрунтом можуть виникати лише в традиційному сільському господарстві під час вирощування завезених культур (овочів, злаків чи європейських фруктів). Велика кількість оксидів заліза може зв'язувати корисний фосфор, роблячи його недоступним для звичайних рослин, що вимагає від фермерів особливого підходу до внесення добрив.

Яке небезпечне явище відбувається біля Австралії?

У Тихому океані метеорологи зафіксували Ель-Ніньйо. Рушійною силою стала потужна океанічна хвиля Кельвіна, яка останніми тижнями ще посилилася. Мовиться про масштабний рух теплих підводних мас із західної частини Тихого океану на схід.

Воно може спричинити екстремальні погодні зміни, такі як масштабні повені та сильні посухи, впливаючи на глобальну циркуляцію погоди до 2026 – 2027 років. Вчені ретельно спостерігають за ситуацією та називають це "червоною тривогою".