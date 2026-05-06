Вони ще у XIII столітті до нашої ери почали майстерно використовували ієрогліфи не лише для комунікації, але і як форму брендингу. Тобто за допомогою символів виражали ідеї, повідомляє Varda Creatives.

Як народилися логотипи у Стародавньому Єгипті?

Приблизно у 3200 році до нашої ери у Стародавньому Єгипті з'явилася власна піктографічна писемність – ієрогліфи. З часом ієрогліфи почали посідати центральне місце у єгипетській культурі. Їх висікали всюди – від пам'ятників до папірусів.

Ці виражальні символи були не лише декоративними, а і виконували практичні функції. Зокрема, єгиптяни таврували своїх домашніх тварин унікальними ієрогліфічними символами – так вони позначали право власності та це запобігало майбутнім суперечкам.

Як зазначають дизайнери, ця давня практика відображає сучасне використання логотипів, де символи передають інформацію про власність, ідентичність і довіру. Подібно до сучасних корпоративних логотипів, ієрогліфи чітко вказували на те, кому що належить, і це робило їх важливою частиною давньоєгипетського суспільства.



За допомогою ієрогліфів і символів стародавні єгиптяни намагалися передати певну інформацію / Фото Unsplash

Чому саме давніх єгиптян вважають батьками сучасного дизайну та брендингу?

Брендинг у тому вигляді, у якому ми його розуміємо сьогодні, багато в чому завдячує цим давнім практикам. Єгиптяни використовували ієрогліфи для позначення багатства, репутації та якості. Ці ранні логотипи мали ту саму вагу, що й сучасні фірмові стилі, такі як "галочка" Nike або надкушене Apple Apple.

У цифровому маркетингу логотип – це більше, ніж просто графічне зображення. Це символ довіри, впізнаваності та цінності. Креативний підхід єгиптян до брендингу показує, як чітка комунікація та позачасові символи можуть залишити незабутнє враження – саме такий принцип застосовують сучасні дизайнери для створення логотипів.

Ба більше, у період з 2125 до 1991 року до нашої ери стародавні єгиптяни почали застосовувати сітки, щоб розробити набір фіксованих стандартів для своїх малюнків. Сьогодні це стало основним принципом у дизайні логотипів, оскільки воно гарантує, що митці ефективно збережуть пропорції та співвідношення сторін. Також такий крок дозволяє послідовно відтворювати той самий дизайн, повідомляє Sufio.



Стародавні єгиптяни використовували у своїх проєктах сітку, подібно до того, як це роблять багато сучасних дизайнерів логотипів / Фото Houston Museum of Natural Science

Не лише єгиптяни: як використовували символи інші цивілізації?

Однак єгиптяни були не єдиними. У період між 70 000 та 7000 роками до нашої ери первісні народи з усього світу заклали основи графічного мистецтва, малюючи тварин у печерах. Приблизно у 8000 році до нашої ери жителі Ассирії, Єгипту, Карфагену, Персії, Мідії та Шумеру створювали кераміку, яка передавала естетичну, етичну, культурну, соціально-політичну та релігійну інформацію.

Вже пізніше – майже у той самий час, як і у Єгипті – зображення як символи почали використовувати у Китаї. Тут приблизно у 1600 році до нашої ери також почали розробляти власні ієрогліфи. У цій писемності кожне слово чи ідея мали власний символ. І така основа значним чином вплинула на пізніші мови. Навіть на ті, які були менше візуальними, зокрема на англійську.

Варто згадати і стародавніх греків, які розробили власну форму письма, відому як Лінійне письмо Б. Воно складалося приблизно з 87 знаків, які означають склади, та понад 100 ідеографічних знаків, що символізують різні предмети чи товари. Слово "логотип" також бере свій початок зі Стародавньої Греції – воно походить від lógos, що означає "слово, мова", та túpos – "знак, відбиток".

Крім того, ті засади, які було розроблено у Стародавньому Єгипті, розвинули пізніші цивілізації. Зокрема, стародавні римляни використовували клейма майстрів для позначення ремесла, а середньовічні гільдії мали унікальні емблеми для своїх професій. Згодом ці практики еволюціонували до складної системи брендингу, яку ми знаємо сьогодні.

Чи можна вважати давні єгипетські символи першими логотипами?

У креативній агенції Hatchwise підкреслюють: візуальні форми письма, створені у Стародавньому Єгипті, не були справжніми логотипами. Хоча кожна піктограма там мала чітке символічне значення, але вони з'являлися поряд з іншими. Це значення могло навіть змінюватись залежно від того, як було розміщено зображення.

За словами дизайнерів, справжній логотип має однозначно виражати конкретний об'єкт – щось із реального світу. Щоб побачити перші піктограми, що відповідають цьому критерію, нам потрібно перенестись до Середньовічної Європи. У ті часи знать прагнула ідентифікувати себе та відрізнятися від інших з допомогою власних емблем, відомих як геральдичні герби або гербові знаки.



Середньовічні угорські та польські герби / Wikimedia Commons

Який геніальний сенс приховано у назві та логотипі Bluetooth?

Цей знаменитий символ і незвичайна назва насправді беруть своє коріння від короля вікінгів, який жив понад 1 тисячу років тому. Мовиться про Харальда "Синьозубого" Гормссона, який був відомим тим, що об'єднав Данію та Норвегію у 958 році.

Власне, від його прізвиська "Синьозубий" і походить назва Bluetooth, яка дослівно так і перекладається – "синій зуб", "синьозубий". А короля так почали називати, оскільки він мав мертвий зуб темно-синьо-сірого кольору.

Щодо логотипа Bluetooth, то це ей кутастий символ складається з двох рун – Хагалл і Бьяркан, які є ініціалами Харальда Синьозубого. Разом вони утворюють вже культову емблему.

