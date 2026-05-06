Вони ще у XIII столітті до нашої ери почали майстерно використовували ієрогліфи не лише для комунікації, але і як форму брендингу. Тобто за допомогою символів виражали ідеї, повідомляє Varda Creatives.

Цікаво "Більше зв'язку з історичною Україною": Укрпошта показала новий логотип

Як народилися логотипи у Стародавньому Єгипті?

Приблизно у 3200 році до нашої ери у Стародавньому Єгипті з'явилася власна піктографічна писемність – ієрогліфи. З часом ієрогліфи почали посідати центральне місце у єгипетській культурі. Їх висікали всюди – від пам'ятників до папірусів.

Ці виражальні символи були не лише декоративними, а і виконували практичні функції. Зокрема, єгиптяни таврували своїх домашніх тварин унікальними ієрогліфічними символами – так вони позначали право власності та це запобігало майбутнім суперечкам.

Вигравайте набори соусів, сумки, сашети та інші подарунки на 24 Каналі. Долучитися до розіграшу дуже просто: у рубриці Смачно 24 знайдіть 5 клікабельних баночок соусу. Система надішле автоматичне сповіщення, і ви – у грі. Розіграші відбуваються щобудня, а фінальний приз – мультипіч Tefal – можна виграти 6 травня.

Як зазначають дизайнери, ця давня практика відображає сучасне використання логотипів, де символи передають інформацію про власність, ідентичність і довіру. Подібно до сучасних корпоративних логотипів, ієрогліфи чітко вказували на те, кому що належить, і це робило їх важливою частиною давньоєгипетського суспільства.

Ієрогліфи бренди логотипи Стародавній Єгипет
За допомогою ієрогліфів і символів стародавні єгиптяни намагалися передати певну інформацію / Фото Unsplash

Чому саме давніх єгиптян вважають батьками сучасного дизайну та брендингу?

Брендинг у тому вигляді, у якому ми його розуміємо сьогодні, багато в чому завдячує цим давнім практикам. Єгиптяни використовували ієрогліфи для позначення багатства, репутації та якості. Ці ранні логотипи мали ту саму вагу, що й сучасні фірмові стилі, такі як "галочка" Nike або надкушене Apple Apple.

У цифровому маркетингу логотип – це більше, ніж просто графічне зображення. Це символ довіри, впізнаваності та цінності. Креативний підхід єгиптян до брендингу показує, як чітка комунікація та позачасові символи можуть залишити незабутнє враження – саме такий принцип застосовують сучасні дизайнери для створення логотипів.

Ба більше, у період з 2125 до 1991 року до нашої ери стародавні єгиптяни почали застосовувати сітки, щоб розробити набір фіксованих стандартів для своїх малюнків. Сьогодні це стало основним принципом у дизайні логотипів, оскільки воно гарантує, що митці ефективно збережуть пропорції та співвідношення сторін. Також такий крок дозволяє послідовно відтворювати той самий дизайн, повідомляє Sufio.

Давній Єгипет бренди логотипи дизайн сітка
Стародавні єгиптяни використовували у своїх проєктах сітку, подібно до того, як це роблять багато сучасних дизайнерів логотипів / Фото Houston Museum of Natural Science

Не лише єгиптяни: як використовували символи інші цивілізації?

Однак єгиптяни були не єдиними. У період між 70 000 та 7000 роками до нашої ери первісні народи з усього світу заклали основи графічного мистецтва, малюючи тварин у печерах. Приблизно у 8000 році до нашої ери жителі Ассирії, Єгипту, Карфагену, Персії, Мідії та Шумеру створювали кераміку, яка передавала естетичну, етичну, культурну, соціально-політичну та релігійну інформацію.

Вже пізніше – майже у той самий час, як і у Єгипті – зображення як символи почали використовувати у Китаї. Тут приблизно у 1600 році до нашої ери також почали розробляти власні ієрогліфи. У цій писемності кожне слово чи ідея мали власний символ. І така основа значним чином вплинула на пізніші мови. Навіть на ті, які були менше візуальними, зокрема на англійську.

Варто згадати і стародавніх греків, які розробили власну форму письма, відому як Лінійне письмо Б. Воно складалося приблизно з 87 знаків, які означають склади, та понад 100 ідеографічних знаків, що символізують різні предмети чи товари. Слово "логотип" також бере свій початок зі Стародавньої Греції – воно походить від lógos, що означає "слово, мова", та túpos – "знак, відбиток".

Крім того, ті засади, які було розроблено у Стародавньому Єгипті, розвинули пізніші цивілізації. Зокрема, стародавні римляни використовували клейма майстрів для позначення ремесла, а середньовічні гільдії мали унікальні емблеми для своїх професій. Згодом ці практики еволюціонували до складної системи брендингу, яку ми знаємо сьогодні.

Чи можна вважати давні єгипетські символи першими логотипами?

У креативній агенції Hatchwise підкреслюють: візуальні форми письма, створені у Стародавньому Єгипті, не були справжніми логотипами. Хоча кожна піктограма там мала чітке символічне значення, але вони з'являлися поряд з іншими. Це значення могло навіть змінюватись залежно від того, як було розміщено зображення.

За словами дизайнерів, справжній логотип має однозначно виражати конкретний об'єкт – щось із реального світу. Щоб побачити перші піктограми, що відповідають цьому критерію, нам потрібно перенестись до Середньовічної Європи. У ті часи знать прагнула ідентифікувати себе та відрізнятися від інших з допомогою власних емблем, відомих як геральдичні герби або гербові знаки.


Середньовічні угорські та польські герби / Wikimedia Commons

Який геніальний сенс приховано у назві та логотипі Bluetooth?

Цей знаменитий символ і незвичайна назва насправді беруть своє коріння від короля вікінгів, який жив понад 1 тисячу років тому. Мовиться про Харальда "Синьозубого" Гормссона, який був відомим тим, що об'єднав Данію та Норвегію у 958 році.

Власне, від його прізвиська "Синьозубий" і походить назва Bluetooth, яка дослівно так і перекладається – "синій зуб", "синьозубий". А короля так почали називати, оскільки він мав мертвий зуб темно-синьо-сірого кольору.

Щодо логотипа Bluetooth, то це ей кутастий символ складається з двох рун – Хагалл і Бьяркан, які є ініціалами Харальда Синьозубого. Разом вони утворюють вже культову емблему.

Докладніше про історію назви та логотипу Bluetooth – читайте у матеріалі 24 Каналу.