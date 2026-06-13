Західноафриканська дводишна риба (Protopterus annectens) є одним із найдивовижніших створінь нашої планети завдяки своїй унікальній здатності обходитися без їжі близько чотирьох років. Як підказує сама назва, ця тропічна прісноводна мешканка володіє парою повноцінних легень, які дозволяють їй дихати атмосферним повітрям, розповідає Discover wildlife.

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Риба з унікальними можливостями

Хоча риба має і звичайні зябра, еволюція розпорядилася так, що більшу частину необхідного кисню вона отримує саме з поверхні води. Проте вміння дихати повітрям – далеко не найдивніша риса цього виду.

Справжні суперздібності дводишна риба демонструє тоді, коли природні заплави, в яких вона живе, повністю пересихають під палючим сонцем. Опинившись у пастці безводного простору, дивовижна істота не гине, а занурюється глибоко в прибережний мул, щоб перечекати несприятливий період. У цей момент риба впадає у специфічний стан глибокого заціпеніння, який у науці називається естевацією (або літньою сплячкою).

Як виглядає дводишна риба: дивіться відео

Щоб захистити своє тіло від смертельного висихання в сухій землі, організм тварини починає активно виділяти особливий слиз. Цей слиз з часом твердіє і перетворюється на щільний захисний кокон, що повністю огортає рибу, залишаючи лише крихітний отвір для доступу повітря.

Перебуваючи всередині цього герметичного кокона, унікальна істота повністю зупиняє всі звичні життєві процеси. Вона роками залишається нерухомою, нічого не їсть, не п'є і навіть не виділяє жодних продуктів життєдіяльності. Усі метаболічні процеси в її тілі сповільнюються до абсолютного мінімуму, дозволяючи буквально консервувати життєву енергію в очікуванні перших крапель дощу.

Зазвичай такий екстремальний період триває кілька місяців, проте експерименти та спостереження доводять, що риба здатна безпечно спати в мулі до чотирьох, а іноді навіть п'яти років. Коли довгоочікувана вода нарешті повертається і розмиває підземну схованку, кокон розчиняється, дводишна риба миттєво прокидається, повертаючись до свого звичного водного життя як ні в чому не бувало.