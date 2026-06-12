Серед глибин шмигають чудернацькі краби, повільно рухаються витончені морські зірки, ховаються допитливі восьминоги та пливуть ефемерні рідкісні медузи. Проте головним серцем цієї екосистеми є нещодавно виявлене гігантське коралове королівство, розповідає Science alert.

Цікаво 500 тисяч дитинчат в одному місці: природа створила найбільшу пологову палату Африки

Дивовижний світ під водою

Основою цього підводного оазису став рідкісний холодноводний корал Bathelia candida, чиї розлогі й масивні рифи утворюють затишний притулок для сотень інших істот. Вчені з подивом виявили, що цей ландшафт займає площу близько 0,4 квадратного кілометра, що за масштабами практично дорівнює території держави Ватикан.

Який дивовижний світ відкрився вченим: дивіться відео

Для науки це стало справжньою сенсацією, адже на такій значній глибині, де сонячне світло повністю відсутнє, а поживні ресурси зазвичай дуже обмежені, зустріти настільки пишну та динамічну біосферу – величезна рідкість. Довгий час глибоководні корали вважалися ізольованими одинаками, які похмуро виживають у суворих умовах, на відміну від своїх світлолюбних родичів із мілководдя.

Проте останні відкриття доводять, що вони здатні будувати колосальні колонії у повній темряві. Оскільки фотосинтез тут неможливий, ці дивовижні організми харчуються так званим "морським снігом" – органічними рештками, що безперервним дощем стікають донизу з верхніх, освітлених сонцем шарів океану, які в цьому регіоні Аргентини надзвичайно багаті на рибу.

Завдяки дистанційно керованому глибоководному апарату SuBastian дослідники змогли зафіксувати на відео неймовірні кадри з життя рифу. Вони побачили химерних зірок-кошиків, які розправляли свої багатолисті лапи назустріч течії, щоб упіймати поживні мікрочастинки. Найцікавіше, що цей живий мегаполіс розташований зовсім поруч із активним холодним витоком метану з-під морського дна. У таких зонах інші істоти виживають завдяки хемосинтезу – переробці хімічної енергії, що робить цей куточок океану унікальним перехрестям абсолютно різних форм життя.

Окрім коралового королівства, експедиція дослідила ділянку дна завдовжки 900 кілометрів і натрапила на інші дива. Зокрема, на глибині майже чотирьох кілометрів учені вперше в аргентинських водах зафіксували "китове падіння" – скелети величезних китів. Туші цих гігантів після смерті опускаються на дно і стають екологічним оазисом, який здатний десятиліттями забезпечувати їжею та житлом глибоководні мікроорганізми.

Також у об'єктив камер потрапила легендарна гігантська фантомна медуза, яка може виростати понад 10 метрів завдовжки і є одним із найрідкісніших мешканців планети. Ця успішна підводна місія довела, що людство все ще дуже мало знає про рельєф та біологію океанічного дна.