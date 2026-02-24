Чому так відбувається – насправді весь секрет криється у колесах. Про це повідомляє DasIzFakt.

Чому швидкісні поїзди не сходять з рейок?

Річ у тім, що колеса поїздів – це не просто циліндри, а конструкції з особливою конічною формою. Вона допомагає колеса самоцентрувати на колії під час руху. Таким чином вони щільно прилягають до рейок і допомагають потягу плавно проходити повороти.

Крім того, з внутрішнього боку колеса є гребінь, який виступає. Він обмежує бокове зміщення навіть за нерівномірного навантаження. І це дозволяє колесам надійно утримуватися на рейках.

Однак цей гребінь має ще одну важливу функцію. Він забезпечує безпечний проїзд на стрілочних переводах. Коли стрілки переводять в один із боків, їхні вістря є рухомим. Гребінь колеса взаємодіє з ними, спрямовуючи колісну пару заданим шляхом. Саме так потяг безпечно змінює напрямок руху.

В Україні теж є євроколія: що про це відомо?

На початку вересня 2025 року в Ужгороді офіційно відкрили ділянку залізничної дороги, яка з'єднує Україну з Братиславою, Кошицями, Будапештом і Віднем. Має вона довжину 22 кілометри. Надалі триватиме її розбудова до Львова.

Вже цієї колією вирушили перші потяги. З Ужгорода стартували прямі рейси до Братислави, Будапешта та Відня.