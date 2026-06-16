Багато людей сприймають виляючий хвіст собаки як універсальний знак радості. Побачив господаря – завиляв. Отримав смаколик – завиляв. Зібрався на прогулянку – знову хвіст ходить ходором. Через це може здатися дивним, що коти поводяться зовсім інакше. У них теж є хвіст, але використовують вони його зовсім по-іншому, розповідає The fact site.

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Чому собаки так активно працюють хвостом?

Для собак хвіст є важливою частиною спілкування. Ще їхні дикі предки використовували рухи хвоста, щоб передавати інформацію членам зграї. Положення хвоста могло свідчити про впевненість, настороженість, страх або дружні наміри. Ця звичка збереглася й у домашніх собак. Коли пес виляє хвостом, він не завжди демонструє радість.

Неймовірні тварини / Фото Unsplash

Швидкість рухів, висота хвоста і навіть напрямок помахів можуть означати різні емоції. Наприклад, високо піднятий хвіст часто говорить про впевненість, а опущений – про невпевненість або страх. Дослідники вважають, що під час одомашнення люди почали звертати увагу на такі сигнали. Тварини, які краще контактували з людьми та зрозуміліше демонстрували свої наміри, мали певну перевагу. Згодом хвіст став одним із найпомітніших елементів собачої "мови".

Чому коти подають інші сигнали?

Коти також використовують хвіст для спілкування, але роблять це значно стриманіше. Причина криється в способі життя їхніх предків. На відміну від собак, дикі коти були переважно одиночними мисливцями. Вони не покладалися на велику зграю, тому потреба постійно передавати сигнали іншим тваринам була значно меншою.

Через це котяча мова тіла розвивалася в іншому напрямку. Втім, сказати, що коти зовсім не "розмовляють" хвостом, було б помилкою. Вертикально піднятий хвіст зазвичай свідчить про доброзичливий настрій. Повільне похитування може означати зацікавленість. А ось різкі рухи з боку в бік часто є попередженням, що тварина роздратована або напружена. Саме тому власники котів іноді неправильно тлумачать поведінку своїх улюбленців.

Якщо собака активно махає хвостом від радості, то кіт із такими самими рухами може повідомляти зовсім протилежне. Хвіст у цих тварин виконує схожу функцію, але їхня "мова" сформувалася за різними правилами.