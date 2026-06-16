У червні високогір’я Карпат переживає справжнє природне диво: суворі схили Чорногірського хребта скидають свій стриманий зелений стрій і одягають розкішні яскраво-рожеві шати. Саме зараз тут розпочався пік масового цвітіння рододендрона карпатського, відомого в народі як легендарна червона рута, розповідає Threads utah_names.

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Природне диво на вершині Карпат

Мільйони тендітних бутонів розпустилися на висоті понад 1600 метрів над рівнем моря, перетворивши величні гірські краєвиди на суцільне квітуче море, яке здалеку нагадує живий вогняний килим. Мандрівники та фотографи з усієї країни вирушають у виснажливі підйоми, щоб зафіксувати ці унікальні кадри, адже період пишного тріумфу "червоної рути" дуже короткий і триває всього 2 – 3 тижні.

Гори вкрилися мальовничими квітами / Фото Threads utah_names

Це видовище щороку стає головним туристичним магнітом початку літа, що змушує забути про втому від крутих гірських стежок. Дослідники нагадують, що цей дивовижний високогірний чагарник є реліктовим ендеміком Карпат і занесений до Червоної книги України.

Його неймовірна краса щороку підігрівається давніми гуцульськими легендами про чарівне зілля, яке здатне назавжди причарувати кохану людину. Проте сучасні туристи приходять сюди не за магічними ритуалами, а за неймовірною атмосферою свободи та естетичним задоволенням, яке здатне подарувати лише дике високогір’я.

Екологи закликають усіх гостей хребта ставитися до природи з максимальною повагою: обережно пересуватися стежками, не витоптувати кущі та в жодному разі не рвати квіти. Справжня магія червоної рути живе лише тоді, коли вона залишається недоторканою на рідних карпатських вершинах під поривами вільного вітру.