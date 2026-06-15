Вага цього ссавця може сягати 150 тонн, а довжина тіла у понад 30 метрів цілком порівнянна з габаритами пасажирського лайнера Boeing 737. Поки палеонтологи фіксують максимальну вагу сухопутних ящерів-гігантів на позначці близько 75 тонн, океанський титан демонструє параметри, які довго вважалися біологічно неможливими, розповідає Popsci.

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Для чого еволюція створила таких гігантів?

Головним еволюційним тригером, який зняв антропометричні обмеження, став перехід до водного способу життя, де діють зовсім інші закони фізики. На суші максимальні габарити ссавців суворо лімітовані вектором гравітації: збільшення об'єму тіла тягне за собою стрімке зростання маси, випереджаючи міцність опорно-рухового апарату.

Простіше кажучи, кістки надто великої наземної тварини просто зламалися б під вагою її власного тіла. Океанське ж середовище завдяки виштовхувальній силі води та ефекту плавучості фактично нівелює руйнівний вплив сили тяжіння, дозволяючи організму нарощувати біомасу без ризику скелетного колапсу.

Диво еволюції / Фото Freepik

Проте подолання гравітації – це лише половина розгадки, адже водний простір диктує свої жорсткі правила термодинаміки. Крейг Макклейн, професор біорізноманіття в Університеті Луїзіани в Лафайєтті, проаналізував дані майже 7000 сучасних та викопних видів і дійшов висновку, що вода стимулює теплокровних тварин до укрупнення через високу теплопровідність середовища. Водне оточення охолоджує тіло набагато швидше за повітря, тому ссавцям життєво необхідно мати масивні габарити для збереження внутрішнього тепла.

Проте гігантизм вимагає колосальних обсягів палива для підтримки метаболізму.

Ми виявили, що водні ссавці прагнуть оптимального розміру тіла через енергетичні компроміси. Їхній ідеальний розмір – це ретельний баланс між кількістю енергії, яку вони використовують, та швидкістю харчування. Йдеться не просто про те, щоб стати якомога більшими. "Золота середина" – це коли дохід від [енергетичних] ресурсів комфортно перевищує витрати,

– пояснює науковець.

Водний ссавець може стати величезним лише за умови, що він харчується достатньою кількістю їжі, щоб компенсувати потреби більшого тіла. Рішенням цього енергетичного рівняння для синіх китів став перехід на харчування крилем – дрібними ракоподібними завдовжки до 5 сантиметрів, що утворюють у воді надщільні багатотонні скупчення.

Щоб ефективно поглинати таку дрібну здобич, кити еволюціонували в унікальні "фільтрувальні станції". Вони розвинули еластичні горлові складки, що простягаються від щелепи до пупка, які розширюються під час полювання наче гігантський парашут. Один такий ковток дозволяє киту захопити до 310 кілограмів криля за раз, що за об'ємом еквівалентно вмісту шістнадцяти торгівельних автоматів.

Дослідження біомеханіки пірнання китів за допомогою спеціальних датчиків руху показало вражаючі результати. Один успішний ковток великого рою рачків повертає тварині у 200 разів більше калорій, ніж було витрачено на сам маневр. Цей колосальний профіцит енергії дозволяє велетням не лише підтримувати життєдіяльність, а й накопичувати товсті шари підшкірного жиру для тривалих трансокеанських міграцій на тисячі миль.

Цікаво, що кити не завжди були володарями морів – їхня еволюційна історія починалася на суші близько 50 мільйонів років тому з невеликих чотириногих хижаків пакіцетусів, розміром з вовка. Навіть перші повністю водні форми, такі як містакодон, що борознили океан 40 мільйонів років тому, не перевищували розмірів сучасного дельфіна-афаліни.

Стрімкий еволюційний стрибок до ультра-гігантизму відбувся відносно нещодавно – близько 3 мільйонів років тому, коли на планеті розпочалася епоха заледеніння. Потужні льодовикові вітри викликали глобальний апвелінг – підйом нутрієнтів із глибин, що спровокувало вибухове розмноження криля біля узбереж і дало китам безлімітний харчовий ресурс. Сьогодні сині кити, ймовірно, вперлися у верхню фізіологічну межу своєї маси, і вже більше не ставатимуть більшими.