І от буквально нещодавно це свято зробило "крок назад у часі", з 7 липня до 24 червня – тобто ближче до свого астрономічного коріння. 24 Канал розповість про це докладніше.

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Чому свято Івана Купала нарешті повернулося до літнього сонцестояння?

Насправді від самого свого виникнення свято Купала було пов'язане саме з літнім сонцестоянням, тобто 20 або 21 червня. Але після християнізації Русі церква перенесла свято на зрозумілішу новому вченню дату 24 червня – Різдва Іоанна Предтечі.

Це рішення було не довільним. Іоанн Хреститель народився, як вважають, за пів року до Ісуса Христа, і якщо Різдво Христове приблизно збіглося з зимовим сонцестоянням у грудні, логічним здавалося прив'язати народження Іоанна до літнього у червні.

Так язичницьке свято Сонця і води поступово злилося з церковним днем та набуло нової назви – Івана Купала. Але далі втрутилась математика – від запровадження юліанського календаря розбіжність між ним та астрономічним часом поступово зростала, а це призвело до того, що Купала почало припадати на 7 липня.

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Ось так – оскільки юліанський календар відстає від астрономічного на 13 днів, свято Купала опинилося за 2 тижні після реального сонцестояння. І багато років українці стрибали через вогонь та пускали вінки на воду у липні, коли Сонце вже давно почало свій шлях назад.

Коли будуть літнє сонцестояння та Івана Купала у 2026 році? Літнє сонцестояння 2026 року настане о 08:25 21 червня – це якраз буде найдовший день і найкоротша ніч у Північній півкулі. А Івана Купала відзначатимуть у ніч проти 24 червня, тобто з вівторка 23 на середу 24.

Чому між Купальською ніччю і сонцестоянням досі 3 дні?

Поворотною датою стало 1 вересня 2023 року. Тоді Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар. Для нерухомих свят це означало, що усі дати зсунулись на 13 днів назад – у бік реального астрономічного часу.

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Відповідно, Різдво Іоанна Хрестителя, а отже і свято Івана Купала, перенеслося на логічнішу дату. Тобто тепер Купальська ніч в Україні припадає на вечір 23 червня і ніч проти 24 червня, що майже збігається з літнім сонцестоянням, яке зазвичай випадає на 20 – 21 червня.

Але "майже" – тут важливе слово, бо між сонцестоянням і Купала залишається 3 дні. Пояснення просте: хай там як, але Купала – це язичницьке свято літнього сонцестояння, води, вогню та кохання, і фактично не має нічого до канонічного Різдва Іоанна Хрестителя. Але церква прив'язала ці дві події, і сформувала нову традицію.

У підсумку – Івана Купала тепер набагато ближче до астрономічної правди, ніж колишні 2 тижні. Але досконалого збігу немає і, мабуть, не буде – бо свято прив'язане до церковного дня, а не до орбіти Землі. У язичницькі часи у момент сонцестояння славили Сонце — дякували за тепло і силу, від якого залежав урожай. Тепер до тієї правди ми підійшли на дрібку ближче.