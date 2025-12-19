Опівнічне сонце можна спостерігати влітку за Полярним і Антарктичним колами. Докладніше про це явище та у яких саме країнах день триває тижнями – розповість 24 Канал з посиланням на Condé Nast Traveller.

Що таке опівнічне сонце, або полярний день?

На екваторі періоди дня та ночі більш-менш рівні протягом усього року – приблизно по 12 годин щодня. Але коли ми віддаляємося від екватора, баланс змінюється. Наприклад, у Нью-Йорку тривалість світлового дня становить близько 15 годин у червні та близько 9 годин у грудні. Ближче до Північного або Південного полюсів періоди дня та ночі можуть тривати цілих 24 години. Такі явища називають полярним днем і полярною ніччю, пише Time and Date AS.

Щодо полярного дня, або як у народі його називають опівнічним сонцем, то це явище можна пояснити тим, що Земля обертається навколо своєї осі (нахиленої щодо Сонця) та влітку Північний полюс повернуто саме до світила. Внаслідок цього впродовж низки тижнів у різних місцях сонце буквально не заходить за полярне коло, а жителі цих територій спостерігають, як тривалий захід сонця плавно перетікає у його схід.

У яких країнах можна спостерігати полярний день, або опівнічне сонце?

Норвегія

У Норвегії опівнічне сонце видно, як ніде більше. Якщо перетнути Полярне коло та вирушити у Тромсе, Нордкап, на Лофотенські острови або Шпіцберген, то можна буде спостерігати, як сонце висить у небі тижнями. На Шпіцбергені воно взагалі не заходить із кінця квітня до кінця серпня. А у Тромсе та на північному узбережжі безперервний світловий день триває близько 76 днів з кінця травня до кінця липня.

Ісландія

В Ісландії сонце ніколи не заходить за горизонт у червні, особливо на острові Ґрімсей. Це єдине місце в країні, що розташоване за Полярним колом. У Рейк'явіку та на півдні Ісландії опівнічне сонце не так яскраво виражене, але і там бувають нескінченні сонячні вечори, коли небо залишається світлим далеко за опівніч.

Швеція

Вирушаючи до шведської Лапландії – Кіруна, Абіску, Єлліваре – ви зможете насолодитися приблизно 50 днями опівнічного сонця з кінця травня до середини липня.

Фінляндія

Фінська Лапландія – місце, де денне світло наче завмирає. В Утсйокі та північних селах сонце не заходить понад 70 днів поспіль із середини травня до кінця липня. Навіть у Рованіємі, офіційному рідному місті Санта-Клауса, денне світло триває близько місяця.

США

На крайній півночі Аляски можна спостерігати за одними з найтриваліших світлових днів планети. У нацпівнічніщому місті Уткіагвіку сонце сходить у середині травня та заходить лише на початку серпня, що становить 84 дні чистого денного світла. У Фербанксі та Деналі, що розташовані південніше, до моменту зимового сонцестояння світловий день триває 22 години.

Гренландія

Літнє світло у Гренландії здається нескінченним. У Каанааку та на крайній півночі сонце світить з кінця квітня до кінця серпня. В Ілуліссаті в червні та липні можна насолоджуватися північним сонцем шість тижнів поспіль.

Канада

Канадська Арктика, Юкон, Північно-Західні території та Нунавут переживають свій власний період безсонного літа. У північних регіонах Нунавута сонце залишається над обрієм близько двох місяців у період літнього сонцестояння. На південь, у Вайтгорсі та Єллоунайфі, справжнього опівнічного сонця немає, але сутінки тут тривають до пізньої ночі.

