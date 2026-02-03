Проте в часи СРСР ту ж піцу могли бачити тільки на екранах. Про це пише OBOZ.UA.
Чому в СРСР не було піци?
Поширюватися піца по всьому світу почалась одразу після Другої світової війни. Тоді американські солдати, які були в Італії, привезли рецепт страви до США, і згодом феномен цієї страви набирав обертів. Водночас в часи СРСР про піцу не чули аж до кінця вісімдесятих.
Перші піцерії там з'явилися лише з початком перебудови у 1980-х роках, пише видання Irish Sun.
Звісно, не йдеться про італійські ресторани, де подавали б піцу, але її не готували і в їдальнях та кафе. Тоді більш поширеним були більш звичні пиріжки або ж хачапурі.
Однією з причин є закритість країни. Кухня в СРСР створювалася на своїх традиціях, а от до західних страв ставилися з недовірою.
Вплинула також планова економіка разом із постійною нестачею продуктів. Крім цього, якщо в країнах Заходу вже була поширена культура швидкого харчування, то в СРСР її просто не існувало.
В СРСР піци не було / Фото Unsplash (Sahal Hameed)
Навіть, коли СРСР почав поступово відкриватись світу і така їжа стала зʼявлятися в закладах, то нагадувала справжню страву лиш віддалено.
Готували піцу на пухкому дріжджовому тісті, як більш звичні пиріжки, а у начинку клали те, що могли дістати – замість моцарели йшли місцеві сорти сирів, в тому числі плавлений, ковбасу брали варену, а соус заміняли звичайною томатною пастою.
Однак, справжній смак італійської піци багато хто відкрив ще пізніше у 1990-х, коли СРСР розвалився і його колишні громадяни отримали змогу виїжджати за кордон, де мали можливість познайомитися зі справжнім рецептом. Тоді ж у магазинах стали продавати продукти, які краще підходять для випікання піци.
Яких цукерок з 90-х сьогодні майже не знайти?
Одними з таких цукерок є "Золоте телятко", назву яких пам’ятають лише ті, хто виріс у 90-х. Однак сьогодні їх майже не випускають. А все через склад, який не відповідає сучасним вимогам до терміну придатності.
"Метеорит" – це друга забута цукерка. Вона зроблена на основі смаженого горіха та справжнього меду.