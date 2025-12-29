Чому ж українці мають звичку зберігати пачки цукерок і як вони свого часу стали справжнім "золотом". Про це розповість 24 Канал.

Чому українці зберігають пачки цукерок?

У часи СРСР був дефіцит на багато видів товарів, зокрема на цукерки. Тож у людей виробилася звичка зберігати пачки цукерок у серванті або в шафі про запас. Адже їх було важко купити.

Зазвичай коробки з "Асорті", "Стрілами", "Метеоритами" чи "Вечірнім Києвом" рідко давали дітям їсти одразу. А поласувати такими смаколиками можна було лише в особливі дні – у період свят чи на дні народження.

Зазвичай солодощі так могли зберігатися місяцями, а іноді роками. А коли родина нарешті вирішувала відкрити коробку – цукерки там могли бути покритими білим нальотом або навіть у них могла завестися міль.

Чому такі цукерки свого часу стали справжнім "золотом"?

Перш за все, поласувати "Стрілами" чи "Вечірнім Києвом" вдавалося лише у святкові дні, то вони запам'ятовувалися як щось особливе та зазвичай недоступне.

Крім того, такі цукерки вважалися гарним подарунком. Ними часто віддячували, до прикладу, медикам і вчителям. І коли треба було зробити комусь зі сторонніх людей "презент" – часто для цього діставали цукерки із серванта.

Якими були гроші в СРСР?

  • У СРСР гроші були не тільки засобом обміну, але й інструментом ідеології. На банкнотах зображували робітників, селян і червоноармійців – символи "нової" держави, покликані підкреслювати її міць і "народність".

  • Однак у реальному житті гроші в СРСР далеко не завжди виконували свої функції. Радянські банкноти часто знецінювалися на тлі дефіциту товарів і постійних реформ. Люди могли мати повні кишені банкнот, але не мати що на них купити.

  • Це нерідко змушувало звертатися до спекулянтів чи використовувати корупційні схеми, щоб дістати потрібний товар.

  • Докладніше про те, чим були гроші в часи СРСР, – читайте в матеріалі 24 Каналу.