Науковці припускають, що частина таких відчуттів може мати цілком фізичне пояснення. Дослідники з Університету Мак’юена в Канаді звернули увагу на інфразвук – низькочастотні звукові хвилі на якій організм може по-особливому впливати. Йдеться про коливання з частотою близько 20 герц або нижче, повідомляє Science Alert.

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Почути такі хвилі неможливо, однак вони здатні викликати відчуття тривоги, дискомфорту й навіть впливати на настрій.Саме тому старий підвал, порожній коридор або занедбана будівля іноді здаються значно моторошнішими, ніж є насправді.

Чому у старих будівлях може з’являтися відчуття "присутності"?

Старший автор дослідження Родні Шмальц пояснює, що людина може зайти до будівлі, яку вважають "зачарованою", і раптом відчути внутрішній дискомфорт. При цьому навколо наче нічого не відбувається.

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Уявіть, що ви заходите до будівлі, яку вважають "зачарованою". Ваш настрій змінюється, ви відчуваєте неспокій, але не бачите і не чуєте нічого незвичного,

– пояснив старший автор дослідження Родні Шмальц.

За його словами, у старих спорудах джерелом інфразвуку можуть бути зношені труби, вентиляційні системи або інше обладнання. Таке дуже розповсюджено, особливо в підвалах. Хоча людина не чує ці вібрації як звичайний звук, вони можуть викликати тривогу, дискомфорт і дивне відчуття, ніби поруч є хтось іще.

Якщо вам скажуть, що будівля зачарована, ви можете пояснити цей неспокій надприродними причинами. Насправді ж ви могли просто зазнати впливу інфразвуку,

– зазначає він.

Інфразвук виникає не лише у старих будинках. Його можуть створювати транспорт, промислове обладнання, сучасні вентиляційні системи, а також природні явища – шторми, землетруси й вулкани.

Дивовижні факти про старі будинки / Фото unsplash

Як науковці перевіряли вплив інфразвуку?

Щоб зрозуміти, як низькочастотні коливання діють на людину, дослідники провели експеримент за участю 36 студентів. Кожен учасник перебував у кімнаті наодинці й слухав музику. Композиції були різними – частина мала заспокійливий характер, інші звучали тривожніше.

В окремих випадках учасникам непомітно вмикали інфразвук із частотою 18 герців. Після прослуховування студенти описували свої відчуття. Крім того, у них брали зразки слини до і після експерименту. Це дозволило виміряти рівень кортизолу – гормону, який пов’язують зі стресовою реакцією організму. Результати показали, що навіть короткий вплив інфразвуку може змінювати стан людини.

Учасники повідомляли про дратівливість, неприємні відчуття та дискомфорт. При цьому важлива деталь полягає в іншому: самі учасники не могли визначити, чи звучав інфразвук. Тобто організм реагував, хоча свідомо людина не розпізнавала джерело впливу.

Наші результати свідчать, що навіть короткочасний вплив може змінювати настрій і підвищувати рівень кортизолу, що підкреслює важливість розуміння впливу інфразвуку в реальних умовах,

– зазначив Шмальц.

Науковці не стверджують, що всі розповіді про "привидів" можна пояснити лише інфразвуком. Дослідження має обмеження, зокрема невелику кількість учасників, тому для ширших висновків потрібні додаткові роботи.

Втім, експеримент показує цікаву річ: низькочастотні вібрації справді можуть впливати на людину так, що вона відчуває тривогу без очевидної причини. Якщо ж перед цим їй сказали, що будівля має містичну репутацію, мозок може швидко знайти "пояснення" – надприродне.