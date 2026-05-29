Виняткова цінність золота на Землі багато в чому зумовлена його хімічним благородством – унікальною стійкістю до корозії, іржі та потьмяніння. На відміну від інших металів, золото не вступає в реакцію з киснем, завдяки чому зберігає свій первинний блиск крізь тисячоліття. Нещодавно американські хіміки-обчислювачі Санту Бісвас та Метью М. Монтемор з Тулейнського університету з'ясували точну причину цього явища, розповідає Science alert.

Чому золото не ржавіє?

За допомогою комп'ютерного моделювання вчені дослідили, як молекули кисню взаємодіють із різними варіантами розташування атомів на поверхні металу, порівнявши два типи структур. На природних для золота "реконструйованих" поверхнях атоми утворюють надзвичайно щільний гексагональний візерунок, де молекулам кисню банально бракує простору, щоб розділитися та запустити процес окислення.

Водночас на "нереконструйованих" поверхнях із більш пухкими квадратними або прямокутними візерунками геометрія забезпечує достатньо вільного місця, завдяки чому дисоціація кисню відбувається в мільярди-трильйони разів легше. Це відкриття розкриває давню наукову загадку, адже у масивному об'ємі золото поводиться як інертний метал, проте його наночастинки є напрочуд ефективними каталізаторами для окислювальних реакцій, наприклад, для перетворення чадного газу на вуглекислий.

Тепер зрозуміло, що мікроскопічні частинки просто не встигають сформувати щільну шестикутну захисну решітку, залишаючи оголеними вразливі й реактивноздатні квадратні зони. Науковці наголошують, що феноменальна стійкість золота до корозії – це лише побічний ефект його прагнення до максимальної атомної стабільності.

Нові дані відкривають перспективну стратегію для інженерії, оскільки штучне створення та стабілізація квадратних форм на поверхні золота дозволить розробити високоефективні каталізатори, які поєднуватимуть витривалість металу з потужною здатністю активувати кисень без утворення зайвих побічних продуктів.