Тож, де саме у Карпатах живуть гуцули та що це за етнографічна група. Про це розповість 24 Канал з посиланням на "Карпатську спадщину".

Хто такі гуцули?

Гуцули – колоритна етнографічна група, відома своїми традиціями та естетикою. Їхній стиль життя та взаємовідносини з природою, горами та іншими етносами є унікальними. До прикладу, на Гуцульщині зберігся давній тип двору із замкнутою за периметром системою будівель – гражда.

Унікальними для України є і заняття гуцулів. Оскільки у горах мала кількість придатної для рільництва землі – гуцули здебільшого зайнялися тваринництвом, а саме вівчарство. Так розвинулась культура полонинського господарства зі своїми типами споруд, формами випасу, організацією побуту, способами переробки молокопродуктів тощо. Робочий день на полонині, а також вигін і загін худоби супроводжувалися грою на трембіті – популярному карпатському духовому інструменті.

Головними заняттями гуцулів були скотарство, лісорубство, збиральництво та лісосплав. Щоб між сталими поселеннями та високогірними пасовищами (полонинами) було зручно мандрувати, гуцули вивели породу малих і витривалих коней, що теж отримали назву "гуцули". Через тваринницький характер господарства особливим став і тип їхніх поселень – для них властиве здебільшого розпорошене розміщення садиб ("оседків") і не тільки в долинах, а й на схилах і верхах гір, тобто ближче до випасів і запасів кормів.

З ремесел і домашніх промислів найбільш поширеними були обробка вовни та шкіри, гончарство, ткацтво, обробка дерева, лозоплетіння. Відомі на Гуцульщині й такі давні види промислів, як солеваріння, виготовлення поташу, вугілля та смоли.

Одяг гуцули робили з домотканого вовняного сукна, овечого хутра та саморобної шкіри. Проте компоненти традиційного вбрання, зокрема святкового й обрядового, вирізнялися багатою орнаментацією, вишивкою, прикрасами, тисненням на шкірі, аплікацією, металічними виробами.

Щодо походження гуцулів існують різноманітні версії. Зокрема, деякі історичні джерела стверджують, що на цих землях колись проживали давні тюркські та східно-романські племена, що суттєво вплинули на традиційно-побутову культуру гуцулів. Інші ж пов'язують гуцулів з галлами, оскільки паралелі прослідковуються у географічних назвах, піснях і навіть кухні, пише "РБК-Україна".

Саме ж слово "гуцули" пов'язують її з волоським "гутель" у значенні розбійник, інші виводять від слова кочувати – кочули, вважаючи гуцулів первісно кочовим племенем, ще інші – від назви тюркського племені узів, від яких мали б начебто походити гуцули.

Де ж живуть гуцули?

Як зазначають на сторінці Національного природного парку "Верховинський", справжні гуцули Українських Карпатських гір здавна поселилися й дотепер живуть навколо Чорногірського гірського масиву та в Покутсько–Буковинських Карпатах. А високогірне селище Верховина є історико-етнографічним центром всієї Гуцульщини.

Наша Верховина – столиця Гуцульщини від віків, від дідів-прадідів. Жаб’є колись називалося. У нас місцевість, як бачите, дуже складна – гірська місцевість. У нас протікають дві річки – Чорний Черемош і Білий Черемош. Коли вирують стихії, тоді вода рве дороги. Все зносить на своєму шляху",

– каже Ольга Тупилюк у коментарі Суспільному.

Якщо ж говорити глобальніше, то територія Гуцульщини розташована на площі 6,5 тисяч квадратних кілометрів. Сьогодні вона охоплює південно-східну частину Українських Карпат: теперішні Верховинський, Косівський (без північної смуги), південну частину Надвірнянського та Богородчанського районів Івано-Франківської, суміжні Путильський і південну частину Вижницького та Сторожинецького районів Чернівецької та Рахівський район Закарпатської областей. До історико-етнографічної Гуцульщини належать у південно-східній частині північні місцевості Сигота та Вишіва, що тепер входять до території Румунії.



Територія, де проживають гуцули / Скриншот путівника "Гуцульщина" (ідея та видання Ігор Губіліт, Львів, 2014 рік), взято із сайту "МапаКосів"

Де у Карпатах можна відчути гуцульську культуру?