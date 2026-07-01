Український гідрометеорологічний центр пояснив: це явище має цілком природне походження. У побуті його можна назвати "дірявою хмарою", а в англомовній метеорологічній літературі воно відоме як fallstreak hole.
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Чому в хмарі з’являється отвір?
"Дірява хмара" виникає тоді, коли в суцільному шарі хмар частина крапель різко замерзає і починає випадати вниз. На місці, де це сталося, залишається помітна прогалина – ніби в хмарі утворилася діра.
Одна з найпоширеніших причин такого явища – проліт літака крізь хмарний шар. У хмарі вода може перебувати у переохолодженому стані. Тобто краплі вже дуже холодні, але ще не перетворилися на лід.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Коли крізь таку хмару проходить літак, повітряний потік від крил або пропелерів може запустити різке замерзання цих крапель. Вони стають кристаликами льоду й починають опускатися вниз.
Що видно всередині "дірки"?
Білий слід усередині отвору – це не окрема хмара в хмарі й не дим. Це кристали льоду, які випадають униз у вигляді опадів. Часто такі опади не долітають до землі. Вони випаровуються або зникають ще в повітрі.
Дивовижне видовище / Фото mi.la.lu
У метеорології це називають віргою – коли дощ, сніг або крижані частинки видно під хмарою, але біля поверхні землі їх уже немає. Саме через це явище має такий дивний вигляд: угорі є чіткий отвір, нижче – ніби "хвіст" або тонка завіса, а на землі при цьому може не бути жодної краплі.
Чи є це небезпечним явищем?
Сам по собі fallstreak hole не є ознакою небезпечної погоди. Це радше рідкісний і дуже помітний ефект у хмарах, який виникає за певного поєднання умов: переохолоджені краплі, хмарний шар і поштовх, що запускає замерзання.
Через незвичну форму такі хмари іноді сприймають як щось аномальне. Насправді ж метеорологи добре знають цей процес і можуть пояснити його без сенсацій: частина хмари просто "спорожніла", бо краплі в ній замерзли та почали випадати вниз.