Український гідрометеорологічний центр пояснив: це явище має цілком природне походження. У побуті його можна назвати "дірявою хмарою", а в англомовній метеорологічній літературі воно відоме як fallstreak hole.

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Чому в хмарі з’являється отвір?

"Дірява хмара" виникає тоді, коли в суцільному шарі хмар частина крапель різко замерзає і починає випадати вниз. На місці, де це сталося, залишається помітна прогалина – ніби в хмарі утворилася діра.

Одна з найпоширеніших причин такого явища – проліт літака крізь хмарний шар. У хмарі вода може перебувати у переохолодженому стані. Тобто краплі вже дуже холодні, але ще не перетворилися на лід.

Коли крізь таку хмару проходить літак, повітряний потік від крил або пропелерів може запустити різке замерзання цих крапель. Вони стають кристаликами льоду й починають опускатися вниз.

Що видно всередині "дірки"?

Білий слід усередині отвору – це не окрема хмара в хмарі й не дим. Це кристали льоду, які випадають униз у вигляді опадів. Часто такі опади не долітають до землі. Вони випаровуються або зникають ще в повітрі.

Дивовижне видовище / Фото mi.la.lu

У метеорології це називають віргою – коли дощ, сніг або крижані частинки видно під хмарою, але біля поверхні землі їх уже немає. Саме через це явище має такий дивний вигляд: угорі є чіткий отвір, нижче – ніби "хвіст" або тонка завіса, а на землі при цьому може не бути жодної краплі.

Чи є це небезпечним явищем?

Сам по собі fallstreak hole не є ознакою небезпечної погоди. Це радше рідкісний і дуже помітний ефект у хмарах, який виникає за певного поєднання умов: переохолоджені краплі, хмарний шар і поштовх, що запускає замерзання.

Через незвичну форму такі хмари іноді сприймають як щось аномальне. Насправді ж метеорологи добре знають цей процес і можуть пояснити його без сенсацій: частина хмари просто "спорожніла", бо краплі в ній замерзли та почали випадати вниз.