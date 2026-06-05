Усі машини тут опинилися у 2015 році. Тоді якраз виникла величезна афера концерну Volkswagen та інших автовиробників, яку назвали "Дизельним скандалом", або "Дизельгейтом", повідомляє Supercar Blondie.

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Чому 350 тисяч автомобілів опинилися у пустелі?

Volkswagen Group володіє виробництво як Audi, так і Volkswagen. У 2015 році концерн отримав повідомлення про порушення від Агентства з охорони навколишнього середовища США. Ті виявили, що автомобілі Audi та Volkswagen викидали у повітря у 40 разів більше оксидів азоту, ніж дозволено.

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У Volkswagen Group розпочала масштабну програму викупу автомобілів у американських власників – концерн витратив на це близько 7,4 мільярда доларів. По всій території США було придбано близько 37 складських приміщень для зберігання викуплених автомобілів, і пустеля Мохаве – лише одне з них, хоча й найвизначніше.

Сухий клімат пустелі запобігає появі іржі та корозії, і це забезпечує тривалу працездатність транспортних засобів.

Яка доля чекає на ці автомобілі?

Компанія Volkswagen регулярно проводила технічне обслуговування автомобілів на місці. Мета полягала у тому, щоб тимчасово розмістити там обладнання, доки регулюючі органи не дадуть дозвіл на внесення змін до програмного та апаратного забезпечення.

Автомобільне кладовище поступово спорожніло за минулі роки. Вже тисячі автомобілів були успішно відремонтовані та перепродані. Водночас тисячі інших розібрали та переробили, оскільки ремонт було визнано економічно недоцільним.

Який вигляд має кладовище автомобілів Volkswagen: дивіться відео

Що відомо про дизельний скандал навколо Volkswagen?

Він вибухнув у вересні 2015 року після того, як Агенція з охорони довкілля США (EPA) виявила, що концерн встановлював на своїх автомобілях з дизельними двигунами комп'ютерні програми, які під час перевірок занижують показники викиду шкідливих речовин. Загалом кількість автомобілів, що підлягали відкликанню, становила понад 11 мільйонів

Згодом керівництво найбільшого німецького автомобілебудівника це визнало. Зокрема, генеральний директор концерну Мартін Вінтеркорн пішов у відставку, а Volkswagen охопила одна з найбільших криз у його історії. За власними даними компанії, скандал обійшовся у 33 мільярди євро, пише DW.

У межах "Дизельгейту" Volkswagen був змушений заплатити багатомільярдні компенсації автовласникам, які постраждали у результаті маніпуляцій. Крім того, ціла низка топменеджерів концерну опинилась на лаві підсудних.

Дивіться відео про історію "Дизельгейту"

Volkswagen страждає також через Трампа: що про це відомо?

2026-й має стати ще одним важким роком для Volkswagen. У березні автовиробник заявляв про падіння операційного прибутку та прогнозував лише помірне відновлення.

Зокрема, за останні роки концерн втратив прибутки на своєму ключовому ринку – Китаї, поступившись BYD у 2024 році та опустившись на третє місце після Geely у 2025 році.

Крім того, операційний прибуток автовиробника у 2025 році скоротився більш ніж вдвічі до 8,9 мільярда євро, що нижче прогнозу аналітиків у 9,4 мільярда євро.

Більше про те, чому та як Volkswagen втрачає гроші, – у матеріалі 24 Каналу.