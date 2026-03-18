Проєкт було започатковано, щоб кинути виклик визнаним авіабудівникам і відродити місце Японії у комерційній авіації. У розробку та тестування було вкладено мільярди, повідомляє Supercar Blondie.

Що відомо про Mitsubishi SpaceJet?

Проєкт розпочався у 2008 році. Тоді компанія Mitsubishi Heavy Industries запустила програму зі створення реактивних регіональних літаків під назвою Mitsubishi Regional Jet. Такий літак було спроєктовано для перевезення від 70 до 90 пасажирів. Водночас він забезпечував підвищену паливну економічність порівняно з наявними тоді регіональними літаками.

У той час прогнози галузі передбачали сильний світовий попит на літаки такої розмірної категорії. З огляду на те, що ні Boeing, ні Airbus не виробляють літаки малих розмірів, здавалося, що ця ніша чекає на своє заповнення. А це означало, що проєкт мав усі шанси на успіх.

Компанія Mitsubishi вже мала багаторічний досвід роботи в аерокосмічній галузі та була великим постачальником для Boeing. Фактично вона виробила значну частину культового літака Boeing 787 Dreamliner, зокрема його вдосконалені композитні крила. Завдяки потужній державній підтримці та ранньому інтересу з боку авіакомпаній програма спочатку видавалася багатообіцяючою.

Які проблеми виникали під час розробки літака?

Однак невдовзі у процесі розробки виникли серйозні проблеми, передусім у ланцюжку поставок. Це призвело до затримок у постачанні критично важливих компонентів, а численні зміни у конструкції змусили інженерів переробляти окремі частини літака. І кожна зміна відсувала терміни.

Перший політ відбувся у листопаді 2015 року в аеропорту міста Нагоя. Однак йому передувало кілька перенесень. Ба більше, Mitsubishi спершу планувала, що літак здійметься у повітря у 2013 році.



Політ Mitsubishi SpaceJet в аеропорту міста Нагоя у 2019 році / Фото Soma Kitamura / Planespotters.net

Наступною перешкодою стала сертифікація. Перш ніж перевозити пасажирів, кожен комерційний авіалайнер повинен пройти сувору перевірку безпеки з боку регуляторних органів, таких як Федеральне управління цивільної авіації. Для сертифікації необхідні льотні випробування, а також докладна технічна документація, що пояснює кожне конструктивне рішення.

Однак інженери Mitsubishi зосередилися здебільшого на створенні літака та не завжди документували обґрунтування багатьох технічних рішень. Натомість регуляторні органи запросили докладні пояснення щодо складних систем. Наприклад, щодо електропроводки літака, що містила приблизно 23 тисячі окремих дротів.

За відсутності достатньої кількості документації прогрес у напрямку сертифікації різко сповільнився. А разом із затримками злітали до небес і витрати. Якщо весь процес розробки спершу оцінювали в 1,3 мільярда доларів, то тепер треба було викласти майже 9 мільярдів доларів.

Як проєкт Mitsubishi SpaceJet пішов у непам'ять?

У 2019 році японська компанія перейменувала літак на SpaceJet. Також було модифіковано деякі його варіанти, щоб привернути увагу авіакомпаній.

Але одна з найважливіших версій перевищила вагові обмеження, встановлені контрактами профспілок пілотів у Сполучених Штатах. Це фактично заблокувало доступ до ключового та досить важливого ринку.

Ситуація ще погіршилася під час глобального спаду в авіації, спричиненого пандемією COVID-19.

У 2023 році Mitsubishi офіційно скасувала програму та наказала розібрати решту прототипів. Після понад 10 років роботи та мільярдів доларів інвестицій найамбіційніший проєкт Японії зі створення цивільного літака завершився. А жоден комерційний пасажир так і не підійнявся на його борт.

В Україні планують відновити роботу аеропортів: що про це відомо?

Нещодавно на сайті Міністерства розвитку громад і територій з'явився наказ, який свідчить про плани відновити польоти цивільної авіації в Україні. Зокрема, було створено робочу групу, яка займатиметься розробкою ефективних рішень.

Відповідно до наказу, ця група працюватиме над розробкою пропозицій для відновлення польотів цивільної авіації та забезпечення безпеки цивільної інфраструктури в галузі.

Вона також розроблятиме рекомендації та пропозиції для керівництва Мінрегіону щодо відновлення роботи українських аеропортів після повномасштабної війни. У документі мовиться і про посилення захисту об'єктів цивільної авіації.